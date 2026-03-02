Las brutales amenazas de siete narcos de Menorca a sus clientes morosos: «Te dejo inconsciente en un descampado»

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará a partir de este martes a un total de siete narcotraficantes por vender grandes cantidades de cocaína, cannabis y MDMA durante dos años por toda la isla de Menorca. Pero lo más llamativo sobre los acusados no era la simple venta de las sustancias estupefacientes, sino el clima de graves amenazas al que sometían a todos sus compradores que no pagaban las cantidades acordadas inicialmente.

Los procesados se dedicaron a la venta de drogas mayoritariamente por las zonas de Maó y Es Castell. Y lo hacían gracias a la colaboración de un chico que entonces era menor de edad, a quien encargaban la venta de droga a terceras personas y la búsqueda de posibles compradores a cambio de una comisión. Las sustancias se las compraban al hermano de uno de ellos y a sus cuatro socios, quienes a su vez traficaban.

Era durante las operaciones de venta cuando florecía el mal genio de los dos cabecillas de la trama, quienes, según la fiscal, amenazaban a sus compradores habituales con atentar contra su vida si no les pagan las cantidades acordadas a cambio de la droga.

«Te vamos a partir las piernas», le dijeron a uno de ellos, según consta en los mensajes intervenidos por los investigadores. «Te juro que te vas a arrepentir, yonqui de mierda», «como no me pagues mañana te voy a reventar la cabeza», «te voy a secuestrar y a matar» o «te dejo inconsciente y te tiro en un descampado» fueron otras de las amenazas que vertieron.

Por si fuera poco, en una ocasión llegaron a personarse en el lugar de trabajo de uno de sus compradores y uno de ellos le propinó un golpe en la cara y le lanzó una piedra, causándole lesiones. Otra narcotrafricante, por su parte, le apuntó con una pistola de bailes.

Además, llegaron incluso a amenazar al menor de edad que colaboraba con ellos después de que este contrajera una deuda de 400 euros por la compra de cuatro gramos de cocaína. «Si no pagas te partimos las piernas», le espetaron.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita que, en conjunto, sean condenados todos ellos a un total de 43 años de prisión y al pago de multas que ascienden a 36.660 euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública, de amenazas, de lesiones y de maltrato.