El precio del petróleo se ha encarecido más del 10% tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, según muestran indicadores de fin de semana ofrecidos por el bróker IG. La cotización del crudo ya venía experimentando subidas, especialmente al cierre del pasado viernes. Ahora, todo parece indicar que estos valores experimentaran grandes subidas tras la apertura del lunes, sobre todo tras la noticia del cierre del Estrecho de Ormuz.

En la última sesión, los precios del petróleo crudo y de la gasolina subieron con fuerza, alcanzando el primero su máximo en siete meses y la segunda su máximo en ocho meses. Entonces, ya existía una preocupación en los mercados por una posible intervención en Irán, algo que se sumó a la depreciación del dólar durante ese día.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje preocupante y pesimista a los inversores asegurando que las conversaciones diplomáticas con la dictadura de los ayatolás no estaban siendo fructíferas: «No pueden tener armas nucleares y no estamos entusiasmados con la forma en que están negociando».

El precio del petróleo tras el ataque a Irán

No obstante, los mercados semanales todavía no han capturado el impacto de los ataques sobre Irán y sus posteriores consecuencias. Los primeros datos, provisionales y tomados con prudencia, se pueden obtener de stocks como el Weekend Oil – US Crude que ofrece el bróker IG.

Este es un instrumento financiero que permite a los inversores operar con el precio del petróleo durante el sábado y el domingo, cuando los mercados oficiales como el NYMEX o el ICE están cerrados. Por ello, puede servir como forma de orientación en un momento en el que todavía no se ha conocido el verdadero impacto de lo ocurrido.

En este caso, dicha cotización registra un incremento superior al 10%, algo que se podría reflejar con la misma intensidad en el barril de crudo de Brent y el West Texas Intermediate, el primero de referencia para Europa y el segundo para Norteamérica.

Una de las variables que más han influido en este incremento ha sido el cierre del Estrecho de Ormuz, que afecta al comercio del 20% del petróleo mundial. No obstante, parte de este cargamento puede salvarse parcialmente a través de algunas vías alternativas. Arabia Saudí puede hacer uso del Oleoducto Petroline (East-West Pipeline), que evita Ormuz, pero su capacidad no podría cubrir todas las exportaciones actuales del país.

Por su parte, Irak también cuenta con oleoductos en el puerto de Ceyhan (Turquía), que podrían servir como alternativa. No obstante, también existen limitaciones de capacidad y no podrían transportar las mismas cantidades que en la actualidad.

Emiratos Árabes podría recurrir al Oleoducto Habshan-Fuyaira, que transporta petróleo desde Abu Dabi hasta el puerto de Fuyaira en el golfo de Omán, esquivando el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, países como Kuwait o Qatar no tienen esa suerte y no disponen de vías alternativas.

En ese contexto, EEUU tiene cierta ventaja, pues puede librarse de la falta de crudo gracias a su elevado nivel de autoabastecimiento, así como por los últimos acuerdos en Venezuela tras la captura del ditador Nicolás Maduro.

Sin embargo, el viernes, Baker Hughes aseguró que el número de plataformas petroleras en la nación norteamericana habñía disminuído, reduciéndose en dos unidades hasta las 409 plataformas, justo por encima del mínimo.

En los últimos dos años y medio, el número de plataformas petroleras en EEUU ha caído drásticamente, desde el máximo de 627 plataformas, registrado en diciembre de 2022.

Así las cosas, todavía no hay nada escrito y todo se verá en las próximas horas, en las que, con seguridad, se vivirán jornadas de gran volatilidad en los mercados mundiales, comenzando por los de Asia, que serán los primeros en abrir el lunes.