España se juega 5.170 millones de euros al año en petróleo, gas y otros combustibles al año por el cierre del Estrecho de Ormuz impuesto por la dictadura de Irán. Esta es la cifra de importaciones españolas de este tipo de bienes energéticos provenientes de los países afectados por el bloqueo del paso, según los datos correspondientes a 2025 que ofrece el Ministerio de Economía y Comercio y que han sido recogidos por OKDIARIO.

La vía es extremadamente importante para el comercio mundial, acaparando alrededor de un tercio del mercado del crudo del globo. Muchos se ven afectados por el cierre del paso, incluso las grandes potencias, y España no podía ser menos.

Los países exportadores de petróleo y gas que van a tener problemas a la hora de comerciar son, esencialmente, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Qatar. Todos ellos son grandes socios comerciales energéticos de España, siendo los saudís los mayores suministradores de crudo y otros combustibles de la región.

Así, las importaciones españolas de este estilo se pueden distribuir de la siguiente manera (con datos de 2025):

Arabia Saudí : 2.444,9 millones de euros en combustible al año

: 2.444,9 millones de euros en combustible al año Irak : 1.413,7 millones de euros anuales

: 1.413,7 millones de euros anuales Kuwait : 865,5 millones de euros

: 865,5 millones de euros Qatar : 227,1 millones de euros

: 227,1 millones de euros Emiratos Árabes: 220,1 millones de euros

España y el Estrecho de Ormuz

Si se suman todas esas compras de crudo, gas y derivados que hace España a los países afectados por el cierre del Estrecho de Ormuz, el montante total asciende a 5.170 millones de euros al año.

No obstante, parte de este cargamento puede salvarse parcialmente a través de algunas vías alternativas. Arabia Saudí puede hacer uso del Oleoducto Petroline (East-West Pipeline), que evita Ormuz, pero su capacidad no podría cubrir todas las exportaciones actuales del país.

Por su parte, Irak también cuenta con oleoductos en el puerto de Ceyhan (Turquía), que podrían servir como alternativa. No obstante, también existen limitaciones de capacidad y no podrían transportar las mismas cantidades que en la actualidad.

Emiratos Árabes podría recurrir al Oleoducto Habshan-Fuyaira, que transporta petróleo desde Abu Dabi hasta el puerto de Fuyaira en el golfo de Omán, esquivando el estrecho de Ormuz. Sin embargo, países como Kuwait o Qatar no tienen esa suerte y no disponen de vías alternativas.

Además de lo anterior, estos países también producen gas natural licuado (GNL), aunque España no depende tanto de ellos para esta fuente de energía, pues compra a Estados Unidos y a Argelia.

Otras grandes potencias como China van a salir mucho más perjudicadas por el cierre del Estrecho de Ormuz que España. El gigante asiático consume mucha energía, buena parte de ella dependiente de las materias primas de la zona afectada, como han comentado expertos en el asunto a este periódico.

Sin embargo, Estados Unidos tiene buenas alternativas, sobre todo en lo que se refiere al suministro de petróleo. Por una parte, su autoabastecimiento es considerable, siendo poco o nada dependiente de otros países en estas materias. Por otra, las recientes negociaciones con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro ofrecen una gran alternativa energética a la nación norteamericana.