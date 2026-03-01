Ni la Moraleja ni el Viso: el exclusivo barrio de Madrid al que se acaba de mudar Antonio Banderas

La presencia de Antonio Banderas en Madrid ya no es puntual ni responde únicamente a un rodaje o al hecho de que tenga que promocionar una nueva película, obra teatral o musical. El actor malagueño se ha instalado temporalmente en la capital para sacar adelante uno de sus proyectos más personales: la nueva producción del musical Godspell, que dirige y coproduce en el Gran Teatro Pavón. Y, para ello, ha decidido fijar su residencia en uno de los enclaves más exclusivos del centro, lejos de las urbanizaciones clásicas como La Moraleja o El Viso. Su elección ha sido la del distrito de Retiro, concretamente vivir en la elegante calle Alberto Bosch, a escasos metros del parque más emblemático de la ciudad.

Durante la semana, Banderas vive completamente centrado en la producción del musical. Los fines de semana, cuando su agenda lo permite, regresa a Málaga para reunirse con su pareja Nicole Kimpel y participar en actos culturales vinculados a su ciudad natal. Pero en esta etapa madrileña su día a día transcurre entre ensayos, volver a estar en la capital y una rutina meticulosa que refleja su implicación total en el proyecto.

El musical que marca el regreso de Antonio Banderas a Madrid

El motivo de su estancia prolongada en la capital es el reestreno de Godspell, un clásico del teatro musical que vuelve a escena bajo su sello. Tras triunfar en el Teatro del Soho CaixaBank, Banderas ha trasladado la producción a Madrid con un objetivo más artístico que económico, como él mismo ha explicado: «Llenamos el teatro para no perder mucho».

Su implicación con la obra es completa. Ya sean pruebas técnicas, ajustes escénicos y ensayos que ocupan prácticamente todas sus horas. Su rutina refleja que el papel de Banderas no es sólo el de actor o director artístico sino que ya hace tiempo que se ha convertido en un empresario teatral que cuida cada detalle, desde la iluminación hasta el pulso emocional de la obra.

El ático donde vivirá Antonio Banderas en Madrid

Para afrontar esta etapa sin depender de hoteles, el actor compró hace un año y medio un ático de 80 m² en la conocida Milla de Oro del Retiro. Se trata de una de las zonas más exclusivas de Madrid, frecuentada por perfiles de alto poder adquisitivo y personajes muy conocidos. De hecho, entre sus vecinos figuran Penélope Cruz y Javier Bardem, propietarios de un amplio piso en las inmediaciones.

El edificio donde reside Banderas es señorial y fue completamente rehabilitado en 2004. Su ático cuenta con una gran terraza con vistas directas al parque, un lujo difícil de encontrar en Madrid y muy valorado por quienes buscan tranquilidad en pleno centro. Según estimaciones del mercado inmobiliario, el inmueble podría haber superado el millón de euros, dada la ubicación y el valor del metro cuadrado en esta parte del distrito.

Además del ático, el edificio incluye un trastero en planta baja, un extra muy demandado en zonas históricas donde el espacio suele ser limitado. Este piso se ha convertido en la base desde la que Banderas organiza su agenda madrileña y gestiona su papel como empresario teatral.

Su día a día en la capital con trabajo, paseos y rutina saludable

Desde que sufrió un infarto en 2017, Banderas incorporó hábitos estrictos de salud que mantiene con disciplina. Es habitual verle pasear por los alrededores del Parque de El Retiro, una costumbre que combina con sesiones de trabajo prolongadas en el teatro.

Fuentes cercanas al proyecto aseguran que su jornada comienza temprano y finaliza tarde, con reuniones técnicas, decisiones creativas y supervisión directa de cada elemento de la producción. Para él, Godspell no es sólo un musical sino que es una forma de consolidar en Madrid la línea de trabajo que inició en Málaga con su propio proyecto teatral.

De Hollywood a Madrid pasando por Surrey

La mudanza temporal a Madrid es otro capítulo en la vida itinerante del actor. Tras alcanzar fama internacional con películas como Los reyes del mambo cantan canciones de amor, Banderas vivió durante años en Estados Unidos junto a Melanie Griffith. Más tarde se trasladó a la campiña inglesa con Nicole Kimpel, donde residió en una casa prefabricada en plena naturaleza.

En 2021 decidió volver a su Málaga natal para reconectar con sus raíces y centrarse en el proyecto del Soho. Hoy divide su vida entre ese ático malagueño con vistas a la Alcazaba y su nuevo hogar madrileño, desde el que impulsa sus proyectos teatrales. Su etapa actual también está marcada por la reconstrucción emocional tras la demolición de La Gaviota, la antigua casa de Encarna Sánchez, que él había adquirido y con la que mantenía un fuerte vínculo personal. En paralelo, ultima los planes para levantar un palacete de 500 m² en Marbella, un proyecto que refleja su deseo de asentar parte de su vida en España tras décadas viajando por el mundo.