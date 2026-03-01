Bezzecchi manda en Tailandia, Acosta es líder y pinchazo de Márquez

Marco Bezzecchi se llevó la victoria en el GP de Tailandia de MotoGP. El italiano se rehizo de su caída en la sprint e impuso su ley la primera carrera de domingo de la temporada, con el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, fuera de carrera por un pinchazo en la rueda trasera a pocas vueltas del final. Pedro Acosta terminó segundo tras otra gran remontada y se marcha de Buriram como líder del Mundial. Tercero fue Raúl Fernández, justo delante de Jorge Martín, cuarto.

Marc Márquez no pudo terminar por un pinchazo en la rueda trasera, pero la carrera ya había comenzado torcida para él después de bajar hasta la quinta posición en las primeras cinco vueltas. Primero le superó Raúl Fernández, luego vino Martín y por último le adelantó Pedro Acosta en la quinta vuelta. Un adelantamiento que confirmaba que el 93 no encontraba su ritmo en carrera. Mientras tanto, Bezzecchi tiraba con todo las primeras vueltas para escaparse y tomar ventaja sobre sus rivales.

Raúl se aprovechó de la pelea entre Martín, Márquez y Acosta para asentarse en esa ese segundo puesto. La Aprilia de Martinator y la KTM del Tiburón dejaban atrás a la Ducati del 93. Este año se han igualado las cosas y la moto roja ya no es tan dominadora como lo ha sido en las últimas campañas. Marc estaba sufriendo, Pecco y Álex intentaban avanzar posiciones desde la parte trasera de la parrilla.

Las Ducati no ha terminado de encontrar su ritmo en este circuito y se han visto superadas por las Aprilia. De hecho, hubo un momento de la carrera en el que las motos de Noale copaban las tres primeras posiciones con Bezzecchi, Raúl y Martín, por este orden. El campeón del mundo de 2024 volvía a competir en plenas condiciones físicas y lo hacía con una batalla espectacular con el Tiburón de Mazarrón. Esta vez el espectador de lujo era Marc Márquez.

El 93 siguió muy de cerca esa lucha de titanes. Acosta pasaba una y otra a vez a la Aprilia, pero se iba largo y el 89 recuperaba la posición. Eso hizo que la moto roja estuviera cada vez más cerca. Tanto es así que en la vuelta 10 Pedro logra pasar a Martín, pero aparece el nueve veces campeón del mundo por detrás como un rayo para firmar un doble adelantamiento y colocarse tercero en la recta. Aunque el Tiburón volvió a mostrar su aleta en la curva y recuperó la plaza.

Acosta consiguió dejar atrás a Márquez y se fue a la caza de Raúl Fernández. Pero a cinco vueltas para el final todo cambió. Marc, que iba cuarto, sufrió un pinchazo en la rueda trasera y tuvo que salirse de la trazada para aparcar la moto y abandonar el Gran Premio. Su carrera se había terminado y no sumaría ningún punto. El año no ha empezado nada bien para el rey de la categoría. Para colmo, Álex se caería una vuelta más tarde y Pedro terminaría pasando a Raúl en ese mismo giro para convertirse en el primer líder del Mundial de MotoGP.