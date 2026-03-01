El coste de implantar las medidas impuestas por Red Eléctrica, operador del sistema, para evitar otro apagón como el que sucedió el 28 de abril de 2025, ha subido un 41% el precio del MWh, lo que afecta al precio final de la luz en el mercado mayorista y en el que paga el ciudadano mensualmente en su factura si tiene tarifa regulada. En concreto, este coste aumentó hasta cerrar el año en 16,4 euros el MWh, casi cinco euros más que en 2024, según cálculos de las eléctricas.

Red Eléctrica impuso un mayor peso de las centrales de ciclo combinado para garantizar el suministro de electricidad a los ciudadanos, lo que ha aumentado el peso del gas en el mix energético. El gas es más caro que el resto de fuentes de energía para generar electricidad. El precio del MWh en el pool eléctrico ha superado en 2025 los 65 euros.

Estas medidas han tenido un coste para las comercializadoras de electricidad ya que el precio de compra de la luz ha subido. En el caso de Endesa, más de 150 millones de euros. En el caso de Repsol, la petrolera que preside Antoni Brufau ha cifrado en 125 millones el impacto en sus cuentas del apagón.

Pero también ha tenido un impacto para los ciudadanos que tienen contratada una tarifa regulada -los de mercado libre tienen precios fijos para varios años-, unos cinco euros el MWh. Sólo la mayor presencia de la eólica y la hidráulica en la última parte del año y al principio de 2026 ha reducido la presencia de gas en el mix energético y ha reducido el precio del mercado mayorista.

Esta es una de las consecuencias del apagón del 28 de abril. Otra es la batalla judicial que se va a abrir entre las energéticas y Red Eléctrica para evitar multas millonarias y tener que responder a las demandas de los afectados.

De momento, ni Red Eléctrica ni las energéticas han provisionado en 2025 ni un euro en sus cuentas para afrontar estas demandas. Ninguno se considera responsable. Red Eléctrica, presidida por la ex ministra socialista Beatriz Corredor, considera que la causa del apagón fue por múltiples causas, mientras que las eléctricas señalan que el origen fue la excesiva presencia de las renovables en el mix energético ese día, responsabilidad, por tanto, de Red Eléctrica.

Esta es la batalla y el primero que tiene previsto abrir fuego es Repsol. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, explicó en una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2025 que antes de abril —cuando se acaba el plazo— presentarán la demanda por los 125 millones perdidos por el apagón.

El resto de compañías están esperando a que la CNMC publique su informe sobre quién fue el culpable del apagón, algo que de momento se ha retrasado.

Naturgy ha admitido en sus informes anuales que ya están recibiendo denuncias de afectados por el apagón, aunque de momento «por importes no materiales», señala la energética. Ni Naturgy ni Endesa han provisionado un euro en 2025 para hacer frente a la batalla que se avecina.