Castilla y León: Día mayormente soleado con brumas y heladas, según AEMET

Hoy, 1 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un día mayormente poco nuboso o despejado, aunque no se descartan brumas y bancos de niebla en las primeras horas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, salvo en el extremo occidental donde se prevé un leve ascenso, mientras que las máximas también subirán ligeramente, alcanzando valores localmente moderados. Las heladas débiles serán generalizadas, especialmente intensas en el tercio norte y este, con un viento variable que tenderá a ser de componente sur, flojo a moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 1 de marzo

Cielo gris con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto gris que invita a la calma. A primera hora, la temperatura ronda los 10 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 4, creando un ambiente fresco. Con una brisa suave del sureste, que sopla a unos 5 km/h, el día se siente ligero, aunque la humedad se eleva, haciendo que el aire se sienta algo cargado.

Ya por la tarde, el sol se asoma tímidamente, alcanzando una máxima de 13 grados. No se prevén lluvias, lo que permite disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:11. La tarde promete ser agradable, con un cielo que se mantendrá despejado, ideal para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 10 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, dejando un rastro de humedad que se sentirá en cada rincón.

La tarde traerá un ligero descenso en la temperatura, con máximas que no superarán los 16 grados. La combinación de viento fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h y una humedad que roza el 100% hará que la sensación térmica sea notablemente más baja. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo se tornará más incómodo a medida que caiga la tarde.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y viento fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y una temperatura fresca de 1°C, que se sentirá un poco más fría debido a la sensación térmica. A medida que avanza la mañana, el sol saldrá a las 07:57, iluminando la ciudad y elevando la temperatura hasta los 14°C. La humedad, que alcanzará un 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado, pero no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo matutino.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 18°C. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Con la puesta del sol a las 19:13, Salamanca disfrutará de más de 11 horas de luz, ideal para actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 y 16 grados. Aunque se prevé un ligero viento de hasta 10 km/h, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. Un buen día para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 13 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta los 2 grados, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 15 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Palencia: cielo despejado y suave viento

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 0 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 15 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 10 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda estar preparado por si acaso. La sensación térmica máxima alcanzará los 15 grados, así que es un buen momento para salir y aprovechar el día, pero no olvides una chaqueta ligera para la noche.

Cielo despejado y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 3 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura hasta los 14 grados por la tarde, con un viento suave del sur que aportará un toque de frescura.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera pero abrigada, especialmente si se planea salir por la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

Segovia: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un ambiente más cálido a medida que avanza la jornada. La mañana arranca fresca con temperaturas en torno a los 2°C, pero por la tarde el mercurio subirá hasta los 15°C, ofreciendo un respiro del frío matutino.

A lo largo del día, el viento del sur soplará con una velocidad media de 10 km/h, aportando una sensación térmica máxima de 15°C. Aunque no se prevén lluvias, es recomendable disfrutar del sol antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:07.

Amanecer fresco y tarde agradable en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en -4°C y la sensación térmica puede llegar a ser aún más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sorpresas.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 15°C, ofreciendo una sensación térmica agradable. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que alcanzarán los 35 km/h. Con la salida del sol a las 07:51 y su puesta a las 18:59, Soria disfrutará de más de 11 horas de luz, ideal para aprovechar el día.