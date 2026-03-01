Así es como Tamara Gorro y Cayetano Rivera se llaman en la intimidad

El noviazgo de Tamara Gorro y Cayetano Rivera es una de las noticias más comentadas del momento. Lo que comenzó como un rumor persistente terminó por consolidarse con la publicación de las primeras imágenes de ambos juntos, seguidas de las declaraciones de la influencer en televisión, donde se mostró cercana, serena y visiblemente ilusionada. No ha escondido nada y ha actuado con total naturalidad.

Lejos de la estridencia que suele acompañar a las exclusivas sentimentales, la pareja ha optado por una exposición medida. Tamara, colaboradora habitual del programa Y ahora Sonsoles, sorprendió a la audiencia al referirse al torero con palabras cargadas de afecto: «Es una persona estupenda. Tiene un corazón enorme. Lo de menos es que es muy guapo».

¿Cómo se llaman en la intimidad?

El momento más revelador de la intervención de Tamara Gorro llegó de manera inesperada. Mientras conversaba con la presentadora Sonsoles Ónega, la tertuliana se refirió a su pareja como «Caye», un apelativo cariñoso que no pasó desapercibido. Preguntada al instante por si ese era el modo en que se dirigía a él en privado, respondió con una sonrisa tímida que sí. Acto seguido, confesó que el torero la llama «Tama», un detalle aparentemente menor que, sin embargo, transmite cercanía, complicidad y una naturalidad propia de relaciones consolidadas.

Este tipo de gestos han contribuido a reforzar la percepción pública de un vínculo auténtico. En un contexto en el que las relaciones de personajes conocidos suelen analizarse al milímetro, la espontaneidad de ambos ha sido interpretada como una buena señal. Si la relación no fuese en serio, habrían negado la mayor o habrían intentado desviar la atención, pero han sido sinceros.

Una historia de amor muy sorprendente

La historia adquiere mayor dimensión si se recuerda que, hace apenas unos meses, Tamara se mostraba reticente a iniciar un nuevo noviazgo. Con motivo del lanzamiento de su libro Ahora que vuelvo a vivir, la influencer confesó que no contemplaba rehacer su vida sentimental. «Veo muy difícil que yo vaya a rehacer mi vida», admitió entonces, dejando entrever un proceso personal de reconstrucción tras etapas complejas.

Sin embargo, también dejó claro qué valores consideraba imprescindibles en una eventual pareja: respeto, empatía, admiración, protección y amor. Hoy, quienes siguen su trayectoria interpretan que esas cualidades han encontrado eco en su relación con Rivera.

El diestro, por su parte, ha cultivado siempre una imagen reservada en lo que respecta a su vida privada. No obstante, a finales de 2022, durante su participación en el programa Plano general de Televisión Española, realizó una reflexión poco habitual sobre el amor y el paso del tiempo. Sus palabras, pronunciadas poco antes de confirmarse su separación de Eva González, cobran ahora un nuevo significado: «Creo en las personas y en el amor, y creo que la vida da muchas vueltas». De esta forma, zanjó todas las dudas y cortó con los rumores.

En aquella entrevista también mostró una faceta introspectiva al afirmar que su mayor acierto es intentar vivir el presente y que le seduce más una mirada sincera que los gestos románticos convencionales. Estas declaraciones dibujan un perfil emocional que encaja con la serenidad que ambos transmiten actualmente.

Tres meses y mucha felicidad

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la fecha exacta del inicio de su romance, diversas informaciones apuntan a que llevarían más de tres meses juntos. Durante este tiempo, han mantenido un equilibrio entre la naturalidad y la discreción, evitando la sobreexposición pese al creciente interés mediático.

Tamara ha insistido en que su felicidad no depende de su situación sentimental, sino de un trabajo interior previo: «Yo llevo feliz mucho tiempo. Porque la felicidad va en uno, no depende de otra persona. Yo estoy feliz. Luego ya hay otros momentos que van sumando más felicidad». Sus palabras reflejan una visión madura del amor, entendido no como necesidad, sino como complemento.

Esta perspectiva ha sido bien recibida por una audiencia cada vez más sensible a los mensajes de bienestar emocional, especialmente cuando proceden de figuras públicas con gran influencia en redes sociales. Tamara Gorro siempre ha compartido su vida y la gente está pendiente de todos sus avances.

La empresaria también ha manifestado su preocupación por el impacto mediático de la relación en su entorno más cercano, especialmente en su ex marido, Ezequiel Garay, y en los dos hijos que tienen en común, Sheila y Antonio, de 9 y 7 años. Consciente del escrutinio público, pidió respeto para su familia y apeló a la responsabilidad informativa: «Por favor, que se respete a todos los míos».

Este llamamiento ha sido interpretado como una muestra de coherencia con la imagen que Gorro ha proyectado durante años: la de una madre comprometida que sitúa a sus hijos por encima de cualquier circunstancia. En definitiva, nos encontramos delante de una de las parejas del momento y todo hace pensar que esta historia dará mucho de qué hablar.