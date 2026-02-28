Paso en firme en la relación: Tamara Gorro ya forma parte del entorno de Cayetano Rivera y no se esconde

La relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera avanza con paso firme y comienza a adquirir una dimensión que trasciende los rumores del principio. La empresaria ya forma parte del círculo cercano del torero, cuyos amigos más próximos han tenido ocasión de conocerla durante una estancia de la pareja en Sevilla. Según fuentes del entorno del diestro, el recibimiento ha sido positivo y el vínculo cuenta con el visto bueno de sus allegados.

Durante estos días en la capital andaluza, ambos han llevado una vida social activa junto a amistades del hijo de Carmina Ordóñez. Han frecuentado algunos de los restaurantes habituales del torero y han sido vistos compartiendo comidas y cenas en locales de confianza. Entre ellos figura Los Baltazares, situado en la localidad de Dos Hermanas, un establecimiento al que también acude con frecuencia el ex futbolista Joaquín Sánchez.

La pareja no se esconde y ha optado por vivir su relación con naturalidad. Sin embargo, la exposición mediática no se traduce en declaraciones. Cayetano Rivera mantiene la discreción que ha caracterizado su trayectoria personal y evita pronunciarse sobre cuestiones privadas, mientras que Tamara Gorro limita sus comentarios a su participación en el programa televisivo Y ahora Sonsoles, donde colabora habitualmente.

La actitud de ambos refleja un equilibrio entre visibilidad y reserva: se muestran juntos sin ocultarse, pero rehúyen alimentar el debate mediático sobre su vida sentimental.

Así ha reaccionado el entorno

La aceptación del entorno cercano del torero ha despertado interés en las últimas semanas. Según diversas informaciones, su hermano Francisco Rivera habría conocido la relación a través de la prensa, mientras que Kiko Rivera mantiene una relación de amistad con Tamara Gorro desde que coincidieron en Supervivientes. No obstante, se descarta que el DJ haya sido el responsable de presentar a la pareja, pese a las especulaciones iniciales.

La actualidad de Tamara Gorro ha estado marcada también por su estado de salud. Tras varios días de ausencia y reposo absoluto por prescripción médica, la influencer reapareció para tranquilizar a sus seguidores y actualizar su situación. La creadora de contenido explicó que el intenso foco mediático de las últimas semanas le había pasado factura. Ha sido sincera, ha contado la verdad y hay mucha gente que ha empatizado con ella.

Después de reivindicar públicamente la «bendita rutina» en medio del revuelo informativo, Tamara tuvo que acudir a urgencias el pasado fin de semana. Sin detallar inicialmente las causas, comunicó a su comunidad que debía guardar reposo. Días después, reapareció con un mensaje tranquilizador y en tono de humor: «Bicho malo nunca muere», expresó, subrayando que se encontraba mejor y que el descanso le había resultado beneficioso.

«Estoy bien, que ya es bastante», reconoció, al tiempo que confirmaba su intención de retomar su rutina laboral. También admitió que le resulta difícil guardar reposo: «Ya me conocéis, yo hasta con fiebre», señaló, evidenciando su tendencia a mantenerse activa incluso en momentos de convalecencia.

Ha estallado la polémica

El estado de salud de Tamara no ha sido el único foco de atención. En paralelo, ha cobrado relevancia la decisión de Cayetano Rivera de dejar de seguir en redes sociales a la reportera Gemma Camacho tras unas declaraciones críticas hacia la influencer. Este gesto ha sido interpretado como una toma de posición pública y ha generado reacciones en el ámbito mediático.

Según se ha comentado en distintos programas, la periodista habría mostrado su malestar por la decisión del torero. Sin embargo, Tamara Gorro ha optado por mantenerse al margen de la polémica. Ante las preguntas de los periodistas, evitó pronunciarse y se despidió con cortesía, dejando claro su deseo de no alimentar la polémica: «Me voy y ya sabéis que no me gusta dejaros aquí. Un beso. Adiós, chicas».

Su silencio refuerza la estrategia de discreción que ha adoptado en relación con este episodio, en contraste con la intensa atención mediática que ha suscitado.

La decisión de la pareja

La evolución de la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera refleja un proceso de normalización progresiva en el que conviven la exposición pública y la voluntad de preservar la intimidad. Han tomado una decisión: van a actuar con normalidad hasta que se pase el interés y puedan estar más tranquilos.

Al mismo tiempo, la presión y el seguimiento constante de su vida personal continúan marcando la agenda informativa. La reciente preocupación por la salud de Gorro y las polémicas derivadas de gestos en redes sociales ilustran el grado de escrutinio al que se ve sometida la pareja.

Por ahora, ambos parecen decididos a avanzar sin estridencias, manteniendo una presencia pública medida y evitando pronunciamientos que alimenten el debate. En un contexto de atención constante, su estrategia pasa por la normalidad: compartir espacios, integrarse en sus respectivos entornos y seguir adelante con sus compromisos profesionales.