La AEMET revienta el fin de semana y anuncia un giro: temporal explosivo, lluvias y frío polar

Un giro radical que reventaré el fin de semana llega por parte de la AEMET, llega un temporal explosivo, lluvias y frío polar que lo cambiará todo. Será el momento de empezar a prepararse para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves y que nos sumergirán de lleno, en una serie de detalles que serán claves. Tendremos que empezar a pensar en una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Este cambio de tendencia respecto días anteriores puede convertirse en un problema si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Nos espera un cambio de tendencia que puede ser clave para afrontar un fin de semana en el que todo puede ser posible. Sin duda alguna, tocará volver al abrigo y el paraguas, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en estos días en los que el tiempo cobrará un importante protagonismo. Este fin de semana tocará estar preparado para lo peor, en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Un giro radical llega, la AEMET revienta el fin de semana con esta previsión

Después de unos días en los que el anticiclón nos ha dado más de una sorpresa inesperada con unas temperaturas que han llegado a superar los 20 grados en gran parte del país, parece que lo que llega, nos cambiará estos planes de disfrutar del sol y el buen tiempo.

Será el momento de empezar a pensar en todo lo que llega, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar los mapas del tiempo para saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que parece que el tiempo nos dará alguna que otra sorpresa. Sobre todo, si tenemos en mente lo que puede pasar en estas jornadas que tenemos por delante.

Una situación del todo inesperada que puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a estos cambios que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que acabará siendo clave en estas próximas horas.

Temporal explosivo, lluvias y frío polar

El frío polar acabará siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un descenso brusco de las temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser. Con la mirada puesta a unos planes de fin de semana, en los que tocará estar preparados para lo peor.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día se espera que continúe el paso de un frente debilitado y en frontólisis por la mitad este peninsular. Se prevén intervalos nubosos en la Península y Baleares con predominio de nubosidad media y alta, si bien con nubosidad baja matinal en la mitad norte, interiores del tercio oriental y litorales mediterráneos que irán acompañadas por brumas y algún banco de niebla. Se esperan lluvias débiles en la mitad oriental, el Cantábrico, el norte de Galicia y los litorales occidentales de Alborán, más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo y ocasionales en el resto de la zona, sin descartar algún chubasco localmente acompañado de tormenta en las Béticas. En Canarias, la presencia de una baja fría aislada en África propiciará lluvias de débiles a moderadas y cielos nubosos en las islas de mayor relieve; poco nuboso en el resto y sin descartar alguna lluvia en el norte de las islas orientales. Posible calima en el sur peninsular y Canarias. Temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, notable en amplias zonas de interior del tercio nordeste peninsular; el descenso será menos marcado en el sudoeste peninsular. Las mínimas en descenso en la mitad noroccidental, en ascenso en los litorales orientales de la Península y Baleares y sin cambios significativos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y localmente en zonas aledañas».

Las alertas estarán activadas: «En Canarias, calima y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) del nordeste. Descenso notable de las temperaturas máximas (inferior a 6 grados) en amplias zonas de interior del tercio nordeste peninsular. Viento flojo de componente norte y oeste en la cantábrica y la atlántica, donde rolará a componente este que predominará en el resto. Intervalos de moderado en la meseta Norte y en zonas orientales de la meseta Sur. Soplará con intensidad moderada el cierzo y la tramontana al principio. Viento moderado en litorales, de componente norte, rolando a sur y este en los atlánticos y cantábricos y del noreste en los del Mediterráneo. Intervalos de fuerte en Estrecho y Alborán. En Canarias, viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».