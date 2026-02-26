La DGT lo confirma: nuevo límite de 80 km/h en estas carreteras

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas y cumplir con el objetivo europeo de reducir a la mitad el número de fallecidos en accidentes de tráfico, la Dirección General de Tráfico (DGT) decidió disminuir la velocidad máxima permitida de 120 a 100 km/h en algunos tramos. Ahora, la DGT ha decidido ir un paso más allá y fijar el límite en 80 km/h; una medida que el organismo dirigido por Pere Navarro justifica en tres grandes ejes (reducción de la siniestralidad, disminución de emisiones contaminantes y mejora de la calidad acústica) pero ha generado una gran controversia entre los conductores.

En la misma línea, otros países europeos como Alemania o Suiza están debatiendo la implantación de tramos a 80 km/h en determinadas circunstancias, como condiciones climatológicas adversas. Sin embargo, en el caso de España, la medida ya es una realidad en varios puntos de la red vial. Por ejemplo, la AP-8, en el País Vasco, ha incorporado un nuevo radar en el entorno del túnel de Itziar, en dirección Bilbao. Con este dispositivo ya hay tres radares en un tramo de apenas seis kilómetros donde la velocidad máxima es de 80 km/h con el objetivo de «garantizar el cumplimiento efectivo de la norma».

Nuevo límite de 80 km/h de la DGT

En Cataluña, en la C-16 se han instalado nuevos radares en los túneles de Vallvidriera, donde la DGT exige circular a 80 km/h en ambos sentidos. Se trata de un tramo especialmente complejo debido a la infraestructura del túnel y la densidad de tráfico. Por otro lado, la A-2 ha incorporado un radar de tramo en el túnel del Bruc, en dirección Barcelona, con límite máximo de 80 km/h.

El radar de tramo son «un sistema de cámaras que graban de forma continua, se identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo».

Mientras, la AP-7, en Tarragona, ha reducido la velocidad en un tramo de 44 kilómetros en el sentido sur entre Calafat y Amposta. Aquí la limitación es de 100 km/h para turismos y 80 km/h para camiones. El caso más llamativo se encuentra en la C-31, entre Castelldefels y Gavá. En un tramo de seis kilómetros, la velocidad se reduce a 70 km/h durante la noche para reducir el impacto acústico sobre las zonas residenciales cercanas a la vía.

🔴 Recordamos restricciones a la circulación en la provincia de Castellón: ➡️Velocidad máxima limitada a 80 km/h.

➡️Los vehículos pesados tienen prohibido realizar adelantamientos y deben mantenerse en el carril derecho. ⚠️Solo desplazamientos esenciales. https://t.co/nQLUu69EHy — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 14, 2026

En las últimas semanas, las fuertes rachas de viento de hasta 150 km/h han obligado a la DGT a poner en marcha una serie de restricciones a la circulación, entre ellas la limitación de la velocidad máxima a 80 km/h. Asimismo, los vehículos pesados tenían prohibido realizar adelantamientos y debían mantenerse en el carril derecho.

«En los días con viento, es necesario sujetar con firmeza el volante, tener especial cuidado al adelantar a un camión a la salida de un túnel y estar atentos a las rachas de viento, bien fijándose en la vegetación o en las banderas o mangas de viento para conocer su dirección. Una buena idea para conducir con algo de ventaja es fijarse en la dirección que lleva el viento. Para ello, habrá que fijarse en la vegetación, banderas o mangas de viento habituales en las zonas más propensas a estos episodios. De esa manera, sabremos de dónde viene y su intensidad, lo que nos permitirá estar preparados», explica Tráfico.

Límites de velocidad en Europa

En Alemania, la velocidad máxima recomendada en autopista es de 130 km/h (aunque en algunos tramos no existe límite legal obligatorio) y de 100 km/h en carreteras convencionales. En Austria el límite es de 130 km/h en autopistas y 100 km/h en vías convencionales. Bélgica fija 120 km/h en autopista y 90 km/h en carreteras convencionales. En Croacia la velocidad máxima es de 130 km/h en autopistas y 90 km/h en carreteras secundarias.

En Eslovaquia, el límite es de 130 km/h en autopistas y 90 km/h en convencionales, igual que en Eslovenia y Grecia, donde también se permite hasta 130 km/h en vías rápidas y 90 km/h fuera de ellas. En Francia el máximo es de 130 km/h en autopista y 80 km/h en carreteras convencionales. Holanda permite 130 km/h en autopistas y 100 km/h en convencionales. En Irlanda el límite es de 120 km/h en autopista y 80 km/h en carreteras secundarias. Italia fija 130 km/h en autopistas y 90 km/h en convencionales.

Luxemburgo permite 130 km/h en autopistas y 90 km/h en carreteras convencionales. En Polonia se alcanzan 140 km/h en autopistas y 120 km/h en autovías, mientras que en convencionales el máximo es 100 km/h. Portugal establece 120 km/h en autopistas y 90 km/h en secundarias. Rumanía fija 130 km/h y 100 km/h respectivamente. Y, por último, en Suecia la velocidad máxima es de 110 km/h en autopistas y 70 km/h en carreteras convencionales.