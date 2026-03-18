Flick tras ganar 7-2 al Newcastle: «Debemos mejorar»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la gran victoria del Barcelona sobre el Newcastle por 7-2 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El equipo culé ya espera al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la mejor competición del mundo.

«Tenemos que evaluar la situación de Eric y Joan. No es algo muy grave, pero aun así tenemos que esperar a las pruebas», comenzó tranquilizando Hansi Flick a la afición ante los medios de comunicación.

«Fue un partido loco. Creo que en la primera parte no estuvimos en nuestro mejor nivel, pero en la segunda fuimos mucho mejores. Pudimos controlar el balón. El tercer gol nos dio la oportunidad de volver a meternos en el partido en buenas condiciones», añadió el técnico alemán.

«En la primera parte jugamos con demasiados pases directos en ataque. Perdimos el balón con demasiada frecuencia. Hablamos de controlarles mejor en la segunda parte y jugar mejor en bloque bajo. Fue un partido loco», dijo el entrenador germano.

«Las transiciones no han sido fáciles de parar. Debemos aprender a controlar más los partidos. En la segunda parte hemos mejorado», aseguró en sala de prensa.

«Analizaremos el partido, claro. Debemos mejorar. La última línea de la defensa lo está haciendo muy bien y claro que se debe mejorar, pero está bien. Después del parón recuperaremos jugadores, son buenas noticias», comentó Hansi Flick.

Sobre los cuartos de final: «En la siguiente ronda será difícil. Sea el Atlético o el Tottenham. Nada es fácil en la Champions».

Sobre Lewandowski: «Tenía energía para jugar más, es lo que me ha dicho cuando le he cambiado. Tiene mucha experiencia en estos partidos. Lo de hoy es un buen comienzo».

«La madurez mental del equipo… es algo que veo desde el día que llegué. Teníamos jugadores de 15 años. Aman competir, les gusta y esto es vital», concluyó Hansi Flick en sala de prensa.