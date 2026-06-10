Así es la Baylor School, el cuartel general de lujo con el que España quiere conquistar el mundo

Chattanooga ya respira fútbol. A cinco días para el debut mundialista ante Cabo Verde, la selección española trabaja en un escenario que parece diseñado para ganar un Mundial. La Baylor School, situada en un entorno privilegiado de Tennessee, se ha convertido en el hogar de los hombres de Luis de la Fuente durante la fase de grupos y reúne absolutamente todo lo necesario para que la campeona de Europa sólo tenga que preocuparse de una cosa: competir.

No fue una elección casual. España se movió rápido y consiguió adelantarse a selecciones de la talla de Alemania y Holanda, que también valoraron estas instalaciones para establecer su campo base durante el Mundial. La Federación entendió que era el lugar ideal para crear un entorno cómodo, tranquilo y alejado del ruido mediático, pero sin renunciar a unas condiciones de trabajo de máximo nivel.

La primera impresión al llegar es impactante. La Baylor School es un complejo gigantesco, ubicado en una finca de cerca de más de 283 hectáreas junto al río Tennessee y a apenas unos minutos del centro de Chattanooga. Se trata de uno de los centros educativos privados más prestigiosos de Estados Unidos, con más de 1.000 alumnos y unas matrículas que superan los 34.000 dólares anuales para estudiantes externos y rondan los 70.000 para los alumnos internos.

Un campo base pensado para ganar

Todo en la Baylor School está preparado para facilitar la vida a los internacionales. España cuenta con dos campos de fútbol de primer nivel, con un césped impecable y tecnología de última generación para soportar las exigencias de una concentración mundialista.

Junto a ellos aparece un gimnasio espectacular, equipado con todo lo necesario para el trabajo diario de los futbolistas. Máquinas de fuerza, espacios para recuperación, zonas de movilidad y todo aquello que demandan los servicios médicos y físicos de una selección que quiere llegar al 19 de julio, día en el que se juega la final, en las mejores condiciones posibles.

También hay una amplia zona de fisioterapia con varias camillas donde los internacionales reciben tratamiento después de cada sesión de entrenamiento. A pocos metros se encuentra la sala de trabajo del cuerpo técnico, uno de los centros neurálgicos de la expedición española.

Y después aparece una de las joyas del complejo: un auténtico minicine con una enorme pantalla donde Luis de la Fuente puede reunir a los jugadores para analizar partidos, corregir detalles tácticos o estudiar a los rivales.

El rincón más emotivo

Pero si hay algo que llama especialmente la atención al recorrer las instalaciones son las imágenes que decoran diferentes espacios del complejo. Entre todas ellas destaca una fotografía muy especial. La de María Caamaño levantando la Eurocopa junto a los internacionales durante la celebración en Cibeles. La joven salmantina falleció el pasado mes de abril a los 13 años tras una larguísima batalla contra un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado cuando tenía siete años. Durante años se convirtió en un símbolo de lucha, valentía y esperanza para miles de personas, además de impulsar iniciativas solidarias para recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer infantil.

Su relación con la selección española fue muy especial. Los internacionales la arroparon siempre que tuvieron ocasión y una de las imágenes más recordadas de la celebración de la Eurocopa de 2024 fue verla levantar el trofeo junto a los campeones de Europa en Cibeles. Por eso, su fotografía ocupa un lugar privilegiado en la Baylor School. Es uno de esos detalles que emocionan a cualquiera que pase por allí y que recuerdan al grupo de Luis de la Fuente que, más allá del fútbol, también hay historias capaces de inspirar a todo un país.

Golf, piscinas y naturaleza

La vida en Chattanooga no gira únicamente alrededor del fútbol. La Baylor School ofrece múltiples alternativas para que los jugadores puedan trabajar, pero también que desconecten durante sus ratos libres. Uno de los grandes atractivos es el campo de golf situado dentro del complejo. No es casualidad que sea uno de los lugares favoritos de varios internacionales, ya que el golf se ha convertido en una de las grandes aficiones del vestuario español.

A ello se suman una piscina exterior, perfecta para aprovechar las altas temperaturas de Tennessee, y otra cubierta que permite trabajar la recuperación física sin depender de las condiciones meteorológicas.

Todo ello rodeado de naturaleza. Árboles, zonas verdes, agua, senderos y una tranquilidad absoluta convierten el complejo en un auténtico oasis. De hecho, para desplazarse entre algunas de las instalaciones es habitual utilizar carritos de golf, un detalle que refleja las enormes dimensiones del recinto.

España ya tiene casa en Estados Unidos. Una casa de lujo. Un cuartel general construido para que los hombres de Luis de la Fuente puedan centrarse exclusivamente en una misión: conquistar el segundo Mundial de la historia del fútbol español.