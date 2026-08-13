Los datos del INE vuelven a poner contra las cuerdas el discurso económico del Gobierno. La inflación repuntó en julio hasta el 3,6%, su tasa más alta desde 2024, un nuevo golpe para el bolsillo de los consumidores, que son quienes terminan asumiendo el coste del encarecimiento de los precios.

Con el dato de julio, la inflación española acumula cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3%.

Estadística ha explicado que en julio tiraron al alza de los precios la vivienda, como consecuencia del encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, del gas y los combustibles líquidos, así como el transporte, debido al incremento de los precios de los combustibles.

Plan de respuesta

En este sentido, el Ministerio de Economía ha señalado que el gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán. Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del plan de respuesta, de forma que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes.

Por su parte, la gasolina, cuya subclase registró en julio una variación interanual del 7,3%, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.

En cambio, los precios de los alimentos moderaron su avance interanual en julio. «La presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021», han destacado desde el Ministerio de Economía.

La subyacente ya toca el 3%

Según los datos publicados este jueves por el INE, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en julio en el 3%, tasa que coincide con el avance preliminar que difundió el organismo a finales del mes pasado y que supone una décima más que en junio.

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo esperado, impulsado por el encarecimiento de gasolinas, electricidad y paquetes turísticos. Por el contrario, tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron a la baja de los precios, en el primer caso por las rebajas de verano, y en el segundo, por el abaratamiento de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó tres décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,9%, con una variación mensual del 0,0%.