El verano vuelve a poner a prueba el bolsillo de los conductores. El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano.

En concreto, en el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,56% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,821 euros, su nivel más alto desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,702 euros, tras encarecerse un 0,88% con respecto a la semana pasada, para tocar máximos desde la semana del 23 de abril, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estos nuevos alzas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 21%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 18,3%.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolidó después de que el pasado 29 de junio, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que supuso una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos a partir del pasado 1 de agosto y cinco céntimos en septiembre.

La rebaja en la fiscalidad de los carburantes había llevado a que los carburantes encadenaran cinco caídas y a que acumularan un descenso de hasta el 11% para el diésel y a tocar mínimos anuales para la gasolina.

Periodo con más desplazamientos

Estos precios de los carburantes coinciden, además, con el mes de agosto, que es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra por el periodo vacacional, con un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De hecho, este fin de semana coincide con la festividad de la Virgen agosto y este miércoles tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible en la Península Ibérica desde 1912, que podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad.

De esta manera, tras los encarecimientos en estas seis últimas semanas, el precio medio del diésel y de la gasolina se acercan así a los 1,883 euros y 1,733 euros por litro, respectivamente, que tocaron en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

100 euros por llenar el depósito

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,15 euros, unos 21,83 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,32 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 93,61 euros, casi 12 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,62 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.