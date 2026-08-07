El Ibex 35 repunta en la media sesión y supera los 20.200 puntos

El Ibex 35 se daba la vuelta en la media sesión de este viernes, de forma que hacia las 12.00 horas cotizaba con una subida del 0,16%, tras registrar una caída del 0,04% en la apertura, alcanzando los 20.213,6 puntos.

En este sentido, las mayores subidas en la media sesión eran las de Cellnex (+1,19%), ArcelorMittal (+1,07%), Indra (+1,01%), Rovi (+0,77%), CaixaBank (+0,66%) y Banco Sabadell (+0,64%).

Del lado contrario se situaban Telefónica (-1,60%), Acciona Energía (-1,06%), Mapfre (-4,44%), Aena (-0,52%), Repsol (-0,47%) y Endesa (-0,47%).

Datos de empleo de EEUU

Además de las tensiones en Oriente Próximo, los inversores estarán hoy pendientes del informe de empleo de Estados Unidos.

En Europa, antes de la apertura de los mercados, se han conocido los datos de la producción industrial de Alemania, que registró en junio un crecimiento del 0,2% respecto del mes anterior, cinco décimas menos que en mayo, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Pese a este frenazo en el avance de la producción industrial alemana, esperado por los analistas, este indicador encadena tres meses de expansión a pesar de las tensiones en Oriente Próximo.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes las compraventas de viviendas de junio, que han registrado un avance interanual del 1,6% tras cinco meses de descensos, hasta un total de 59.288 operaciones, el mejor dato en un mes de junio en 19 años.

En el plano empresarial, Hispasat, participada por Indra en un 89,68%, ha sido designada contratista principal de la infraestructura de antenas, sistemas de control y conexión con las redes de tierra del programa espacial IRIS2, la nueva constelación satelital de la Unión Europea, por un importe superior a los 1.600 millones de euros.

Resto de bolsas

La evolución del resto de los principales mercados europeos también era ascendente en la media sesión. Londres subía un 0,52%; París, un 0,32%; Fráncfort, un 0,74%; y Milán, un 0,30%.

El barril de Brent se situaba en los 77,14 dólares, un 0,22% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,17 dólares, un 0,35% menos.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,573% en la media sesión, frente al 3,579% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 43,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, al cotizar a un tipo de cambio de 1,1527 dólares por cada euro.