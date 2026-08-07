Una actriz de ‘Campeones’ busca el amor en ‘First Dates’ pero no sale como esperaba: «Me ha parecido…»

El pasado jueves, 6 de agosto, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ser testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato continúa uniendo corazones. Por ello, en esta ocasión, el público tuvo la oportunidad de conocer a Paloma. La soltera, de 27 años, es originaria de Madrid y tiene experiencia con las cámaras. Y es que, tal y como explicó, participó en la película de Campeones 2. Respecto a su prototipo de chico ideal, le encantaría conocer a alguien detallista, cariñoso y romántico. Por ello, la organización le preparó una cita con Rubén.

El soltero, de 31 años, buscaba a una mujer amable, simpática y divertida. Por ello, el equipo de First Dates se puso manos a la obra. Así pues, el primer encuentro entre ambos fue bastante acertado. Pues, a su llegada, él le regaló una piruleta a ella. Un gesto que dejó encantada a Paloma. Minutos después, ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde hablaron de gustos y aficiones para descubrir si compartían pasiones. Eso sí, cabe señalar que la primera impresión que tuvieron del otro fue diferente.

Paloma sobre su cita de ‘First Dates’: «Tiene conversación, pero no mucha»

Mientras Rubén confesó que su cita le parecía «muy guapa», Paloma comentó que él era «normal». Sin embargo, esto no impidió que continuasen conociéndose. Ella le habló de su trabajo como actriz y lo hizo con mucha ilusión. Además, le contó que estaba trabajando en la obra teatral Sino. El participante, por su parte, se encuentra desempleado, pero expresó su deseo de verla sobre el escenario. Eso sí, la comensal no pudo evitar sentirse decepcionada al saber que él no era actor.

La velada fue avanzando y, poco a poco, fue Paloma la que se hizo cargo del peso de la conversación. Ella le contó a su cita que le apasiona salir con sus amigos, la lectura, las series y el universo de Harry Potter. El soltero, por su parte, estaba encantado de que ella fuese «tan charlatana». Así pues, ella quiso saber cuáles eran sus gustos. Fue así como él le contó que le gustaban los planes tranquilos, como salir a pasear y escuchar música. Una respuesta que no le gustó mucho a Paloma. Pues, la joven sentía que no terminaban de encajar.

«Me ha parecido una persona un poco aburrida», confesó ella en privado. «Tiene conversación, pero no mucha», confesó. Eso sí, antes de dar su decisión final, se dirigieron al reservado de First Dates. Allí, los jóvenes disfrutaron de un momento a solas y aprovecharon para bailar, siendo este el primer baile de Rubén. Un dato con el que Paloma ya confirmó lo que pensaba. «Me gusta otro tipo de chico», comentó en uno de los totales. Y es que, aunque al final él sí quiso seguir conociéndola porque tenía fe de que podrían conectar, ella le ofreció su amistad y una entrada para ir a verla al teatro.