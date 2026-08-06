Un soltero de ‘First Dates’ pierde los papeles durante la cita: «Es muy diva, y para diva yo»

El mes de agosto ha comenzado con largas jornadas de calor en toda España, pero en First Dates continúan con su objetivo de unir corazones. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, por lo que no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por encontrar el amor en televisión. De esta manera, el pasado 5 de agosto, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a César. Un joven de 27 años que llegó al local con las ideas claras.

«Me encantan los hombres, ¡Viva los hombres!», gritó a su llegada. Originario de Venezuela, el soltero se unió a la experiencia del programa para encontrar a un hombre con el que labrar su vida. Según explicó, hace unos años, casi se casa con su ex pareja, pero el instinto le dijo que revisase su móvil y ahí descubrió que se hablaba con otros hombres. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le preparó una cita con Andrés, que también es originario de Venezuela. La primera toma de contacto entre ambos no estuvo nada mal, pero César se sinceró con el equipo tras saber que su cita también se dedicaba al mundo de la moda y la estética.

César a su cita de ‘First Dates’: «Eres el hombre de la relación»

«Un barbero y no un estilista, más macho», confesó que le hubiera gustado que fuese. Aun así, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor. Sin embargo, poco tardaron en lanzarse dardos envenenados. Y es que, mientras uno le confesaba que no le gustaba cómo tenía sus cejas, el otro hacía lo mismo con la queratina de su cita.

El enfado entre ambos era evidente, pero ya comenzaba a presagiar lo que sucedería en la decisión final de First Dates. Conforme fue avanzando la velada, César tenía cada vez más claro que él y Andrés no llegarían muy lejos. Pues, entre otros aspectos, buscaba a alguien más masculino, pero los problemas volvieron a presentarse a la hora de pagar la cuenta.

César, sin reparos, le ha dejado claro a su cita que la cuenta la tenía que pagar él. «Eres el hombre de la relación», le dijo, pero Andrés no estaba para tonterías. «Vamos a pagar a medias porque me estoy aburriendo», le respondió. Unas palabras que no le hicieron nada de gracia a César. Por ello, en la decisión final de First Dates, no hubo filtros. «Contigo nada que ver, ni a la esquina», le dijo a Andrés. Un rechazo tan despectivo que hizo que Andrés perdiese los papeles. «Es muy diva y para diva, yo», sentenció para luego levantarse e irse.