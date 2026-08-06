Un inmigrante ilegal revela a OKDIARIO cómo actuó la Policía marroquí: «Nos mandaban a cruzar por el mar»

La presión migratoria que vive Ceuta sigue dejando testimonios que ponen el foco sobre lo que ocurre al otro lado de la frontera. OKDIARIO ha entrevistado a un inmigrante marroquí que ha llegado ilegalmente a la ciudad autónoma. Él mismo asegura que fueron agentes de la Policía de Marruecos quienes le indicaron que entrara en España «por el agua» después de impedirle el paso por carretera.

Según cuenta el propio inmigrante, todo comenzó mientras dormía en su casa y recibió la llamada de un amigo que le aseguró que «la frontera estaba abierta» y que era el momento de dirigirse a Ceuta. Sin preparar equipaje ni llevar apenas pertenencias, salió de casa con lo puesto, cogió un taxi hasta la frontera y se unió a las miles de personas que intentaban llegar a España. Asegura que ni siquiera llevaba mochila o ropa para cambiarse, únicamente la ropa que vestía en ese momento.

El joven, cuya identidad OKDIARIO mantiene en el anonimato y al que llamaremos Manuel, relata su experiencia con la ayuda de un traductor. Según explica, el día que decidió intentar cruzar a Ceuta evitó hacerlo por el espigón y, por ende, por el mar, puesto que estaban pasando un gran número de personas por esta vía. Optó por buscar un acceso diferente.

Fue entonces cuando intentó cruzar a España por la carretera y varios policías marroquíes lo interceptaron. El inmigrante asegura que los agentes le cerraron el paso por vía terrestre y le indicaron que, si quería llegar a España, debía hacerlo por el mar. Además, afirma que durante ese episodio le quitaron una cadena antes de que consiguiera escapar y lanzarse al agua para alcanzar la costa ceutí.

Una vez en Ceuta, asegura haberse encontrado con una situación muy distinta a la que esperaba. «Hay hambre, hace mucho calor y no se puede dormir porque hay muchísima gente», explica al describir cómo han sido los días posteriores a su llegada. El joven reconoce incluso que ha llegado a plantearse regresar a Marruecos. Sin embargo, asegura que muchos de los que cruzan comparten la misma reflexión: «¿Qué hago en Marruecos si vuelvo?».

Según relata, varios amigos que consiguieron entrar con él ya han decidido regresar al país vecino. «La gente se cansa porque están aquí sin comida y sin poder dormir», afirma, asegurando que algunos no han soportado las condiciones en las que se encuentran desde su llegada.

El testimonio de este inmigrante vuelve a situar en el centro del debate el papel que desempeñaron las autoridades marroquíes durante algunos intentos de entrada irregular en Ceuta. Su relato apunta directamente a la actuación de la Policía marroquí, a la que acusa de impedir el paso por carretera y de dirigir a los inmigrantes hacia el mar como vía para acceder a territorio español.