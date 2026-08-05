Niñas marroquíes de 14 años en Ceuta afirman haber sido violadas por sus compañeros de asalto a la frontera

Al menos 10 niñas marroquíes, participantes en el asalto a Ceuta del jueves pasado, han afirmado ante las autoridades haber sido violadas por compañeros suyos. Diversas fuentes confirman a OKDIARIO que «en al menos 10 casos» se activó el protocolo correspondiente por violación y más tratándose de menores. Funcionarios de Ceuta confirman a OKDIARIO que «varias» niñas marroquíes de «14 años para arriba y algunas más mayores» se han presentado en el hospital estos días o han sido conducidas al hospital por la policía afirmando haber sido violadas por jóvenes marroquíes que llegaron con ellas a Ceuta el jueves pasado. Con ellos han compartido los lugares y espacios más insospechados, en naves industriales o en el monte, para permanecer escondidos y evitar su vuelta a Marruecos.

«En la exploración forense algunas presentaban a primera vista lesiones genitales», aseguran las fuentes consultadas. Porque, activado el protocolo, en el hospital fueron examinadas y exploradas por forenses. Algunos testigos de estas conducciones policiales al hospital señalan que las niñas mostraban «desconfianza y miedo» ante la policía y el personal médico y ante la posibilidad, en el caso de las adultas, de denunciar cuando se les planteó. En el caso de las menores, la fiscalía ha de actuar de oficio.

Las fuentes consultadas señalan que esas denuncias de violación se han producido «particularmente en los últimos días», conforme «va empeorando», interpretan las fuentes, la situación de los que siguen en Ceuta escondidos. «Se meten donde pueden a dormir sin calcular el riesgo», señalan las fuentes. Y añaden que, de confirmarse alguno o todos los casos, pudieron ser, previamente drogadas por los síntomas que mostraban durante el traslado policial.

El Gobierno miente

El Gobierno asegura que el jueves pasado invadieron Ceuta 72.000 personas y que, de ellas, sólo quedan 2.000. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, lo niega y estima que son unos 6.000. Fuentes policiales y de la Guardia Civil coinciden ante OKDIARIO con el presidente ceutí. «Ni de broma quedan 2.000 inmigrantes en Ceuta, hay al menos 6.000», señalan desde la Guardia Civil de Ceuta. Fuentes de la Policía Nacional allí también comentan a OKDIARIO: «Es imposible saber cuántos quedan exactamente, pero son muchos más que 2.000 seguro, porque 2.000, sólamente, son los que andan por la zona del CETI y las playas».

Tanto las fuerzas de seguridad de Ceuta como los profesionales, empresarios y ciudadanos de Ceuta tanteados por OKDIARIO confirman que no se está dando una imagen real de la situación. «El centro donde está el ejército lo han despejado y limpiado, pero en las zonas periféricas y determinados barrios nos seguimos sintiendo abandonados», cuenta un empresario a OKDIARIO.

«Muchos están en los montes que rodean al CETI y hacia la zona del Benzú, donde -nos dicen- es muy peligroso entrar». Otros se han escondido «hasta en tejados durante varios días aguantando el calor, el sol y el hambre». Y otros muchos, señalan fuentes policiales a OKDIARIO, «andan rondando por el barrio del Príncipe porque tienen allí amigos y familiares».

Miedo en Ceuta

«La gente mayor y los niños siguen metidos en las casas sin salir», señala otro empresario de la zona de La Reina, que muestra un panorama bien distinto, efectivamente, al del centro de Ceuta que sale en las televisiones. «Nos sentimos abandonados y con miedo aún», reiteran.

El Faro de Ceuta informó hace unas horas de un posible caso de violación. Según el periódico, «el 112 recibió dos llamadas por dos canales distintos en una misma barriada de Ceuta advirtiendo que una joven había sido violada en las inmediaciones de sus casas por un individuo que parecía inmigrante ilegal y que iba en grupo». Según El Faro de Ceuta, «la Policía Nacional activó un dispositivo en la zona y, efectivamente, dieron con un grupo de inmigrantes ilegales, que, según los vecinos, habrían participado en la presunta violación».

Contaba el periódico que uno de ellos, que había cruzado la frontera en el asalto del jueves, amenazó a los policías con un machete. La policía no encontró a la víctima, según el periódico, y tampoco se presentó denuncia alguna.