Escándalo: Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo, según ‘The Times’

Nuevo escándalo mundial con Gianni Infantino al frente. El presidente de la FIFA, que esta mañana estaba reunido con sus socios en Rabat, ha sobornado a Marruecos ofreciéndole la final del Mundial del año 2030 a cambio de su apoyo en mitad de la peor crisis desde que llegó al organismo del fútbol internacional en el año 2016.

«El presidente de la FIFA está intentando persuadir a los países para que emitan declaraciones de apoyo mientras aumenta la presión sobre él para que renuncie», informa The Times en una exclusiva que vuelve a dejar a Infantino en el foco de un nuevo escándalo.

Una noticia que señala que Infantino habría ofrecido este miércoles, aprovechando su estancia en Rabat, a Marruecos la final del Mundial 2030 para ganarse su apoyo y mantenerse de pie al frente de la FIFA. Para ello necesitaría un apoyo público de la Federación africana.

Esta estrategia de Infantino para salvar su cargo como presidente de la FIFA pasa por ganarse el apoyo de las 54 federaciones que componen la Confederación Africana de Fútbol. Dándole la final a Casablanca, tendría estos apoyos garantizados.

De esta manera, Gianni Infantino soborna a Marruecos con una suculenta opción, que no es otra que jugar la final del Mundial 2030 en Casablanca y no en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, España sería la gran damnificada de esta nueva triquiñuela del presidente de la FIFA.

Marruecos, el gran aliado de la FIFA

Marruecos es el gran aliado de Infantino. Hay que recordar que el próximo Congreso de la FIFA, en marzo del año que viene, y donde se elegirá al nuevo presidente, se celebrará en Rabat. La misma ciudad que Infantino eligió este miércoles para su reunión de urgencia para aliviar la crisis que vive como presidente, con multitud de críticas sobre su gestión.

Ahora, Infantino necesita el apoyo público de Marruecos, y para ello le ha ofrecido la joya de la corona del próximo Mundial del año 2030: la gran final. Todo apuntaba a que se jugaría en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Pero este movimiento del presidente de la FIFA puede arrebatarle a España el partido más deseado. También es un golpe contra la UEFA.

Un futuro estadio, el de Casablanca, con capacidad para 115.000 espectadores en el momento en el que esté terminado. Hassan II: así se llamará el nuevo estadio africano que puede desbancar al Santiago Bernabéu en un nuevo escándalo mundial con Infantino al frente de un soborno muy reprochable. Hay que recordar también la estrecha relación que mantiene Infantino con el rey Mohamed VI y sus aliados, entre ellos Donald Trump.