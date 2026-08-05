El primer campeón del mundo que se suma a la pretemporada: Víctor Muñoz ya entrena con el Liverpool

El pasado 19 de julio, la selección española se proclamaba campeona del mundo por segunda vez después de derrotar a Argentina en la final. Los 26 futbolistas que ganaron el Mundial con ‘La Roja’ disfrutan de unas merecidas vacaciones, salvo uno de ellos, que ya se ha incorporado a los entrenamientos con su club. Víctor Muñoz ha acudido a las instalaciones del Liverpool en la mañana del miércoles para sumarse al trabajo junto al resto de sus compañeros.

El ex jugador de Real Madrid y Osasuna sólo se ha ausentado durante 17 días tras levantar al Copa del Mundo en Estados Unidos. Víctor Muñoz ya entrena a las órdenes de Andoni Iraola, que también se estrena como red esta temporada. El extremo apenas fue uno de los cuatro futbolistas, junto a Alejandro Grimaldo y los porteros David Raya y Joan García, que no disputó ningún minuto en el torneo. Los problemas físicos que arrastraba desde el final de temporada, y que no cesaron durante el Mundial, le dejaron sin opciones de participar en el ataque español; donde habría tenido opciones por las ausencias por lesión de Nico Williams.

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Ahora, Víctor Muñoz comienza una nueva y exigente etapa en la Premier League. El Liverpool desembolsó 40 millones de euros en las primeras semanas del mercado de fichajes para hacerse con sus servicios. Una temporada en la élite con Osasuna -después de su paso por la cantera del Real Madrid- le ha bastado para dar el salto a uno de los grandes equipos de Europa. El catalán ha sido la única incorporación del Liverpool en ataque, hasta el momento, en un mercado veraniego en el que ha dicho adiós a su gran referente en la última década, Mo Salah. El conjunto inglés pretenden el fichaje de Bradley Barcola, aunque aún no ha llegado a un acuerdo con el PSG por su traspaso.

Temporada y vida nueva para Víctor Muñoz

El internacional español, por tanto, cuenta con opciones de sumar muchos minutos bajo el mando de Andoni Iraola. El técnico vasco también ha dado el salto a uno de los grandes de la Premier League en este verano, tras brillar durante tres campañas en el Bournemouth. Ambos comenzaran su camino en Liverpool el 23 de agosto, con el debut en partido oficial ante el Newcastle. Antes, el conjunto de Merseyside disputará un encuentro amistoso ante el Mónaco (9 de agosto) y un doble enfrenamiento con el Como el domingo 16 de agosto.

Tres partidos en los que Víctor Muñoz espera tener su primera toma de contacto en el césped con su nuevo equipo. Ya lo ha hecho en lo personal en la mañana del miércoles, cuando ha saludado a varios de sus nuevos compañeros por primera vez y ha completado su primer entrenamiento. La temporada se presenta exigente para el ex del Real Madrid, que buscará ser importante en Liverpool y seguir contando para Luis de la Fuente de cara a los próximos compromisos de la selección española.