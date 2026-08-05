Infantino utiliza la baza de Marruecos para vengarse de la UEFA

Gianni Infantino ya prepara su venganza ante la UEFA utilizando la baza de Marruecos, su mayor aliado. El soborno de ofrecerle al país africano la final del Mundial 2030 a cambio del apoyo de las 54 federaciones de la Confederación Africana de Fútbol es una estrategia clara para seguir presidiendo la FIFA. En este caso, el país más damnificado sería España, que contaba con esa final. Por lo tanto, el golpe de Infantino a UEFA, ganándose el apoyo de África, sería tremendo.

UEFA ha sido la confederación más dura contra Infantino durante esta crisis de la FIFA tras su idea de privatizar el próximo Mundial. Giaani tuvo que dar marcha atrás, pero innumerables nombres importantes del mundo del fútbol han pedido su dimisión. Por ello tuvo que montar este miércoles una reunión con altos cargos en Rabat. También la propia UEFA pidió su cabeza con un duro comunicado.

Una reunión que salió con la decisión, según The Times, de ofrecerle a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo y del resto de federaciones de la CAF. Un escudo protector que podría salvarle al frente del poder en la FIFA.

Con esta jugada, Infantino también se cobra la venganza ante la UEFA, después de que esta boicoteara su propuesta de privatización del Mundial amenazando con no participar en la Copa del Mundo si seguía adelante. Además, Ceferin está liderando esta guerra abierta contra Infantino para sacarlo cuanto antes del poder.

Una venganza en la que Infantino dejaría sin final del Mundial 2030 a UEFA. Y en este caso, de manera más concreta, a España. Ya que lo más lógico es que el gran partido de esa Copa del Mundo se jugase en el Santiago Bernabéu. Parece ser que no será así, ya que el presidente de la FIFA prefiere utilizar esa carta para afianzarse en el poder de cara a las próximas elecciones de marzo de 2027. Según The Times, Infantino está «desesperado» para conseguir cualquier apoyo que le permita seguir en el cargo cuatro años más.