El 70% de los extranjeros regularizados por el Gobierno no se ha afiliado a la Seguridad Social y más de medio millón ni cotiza

El número de extranjeros recién regularizados por el Gobierno que aparecían dados de alta en la Seguridad Social ascendía a 262.475 a fecha de 30 de julio. Este dato refleja que sólo se ha afiliado al sistema un 31,9% del total de las 822.000 personas inmigrantes a las que el Ejecutivo ya habría concedido el derecho a residir y trabajar en España, según dictó la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado 23 de julio.

Por tanto, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales del mes de julio casi el 70% de los ciudadanos extranjeros regularizados desde abril -559.525 personas- se encontraría actualmente al margen de la Seguridad Social y, en consecuencia, sin aportar cotización alguna al Estado.

Estos números, sin embargo, chocan frontalmente con las declaraciones vertidas este martes por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien aseguró que «la mayoría» de las personas que están obteniendo sus permisos a través de dicho proceso extraordinario están incorporándose a la afiliación a la Seguridad Social y que «sólo una pequeña parte va al paro registrado».

A finales de julio la cifra total de afiliados a la Seguridad Social se situaba en 22,5 millones y sólo 262.475 extranjeros recién regularizados se encontraban en alta. De todos ellos el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, el 8,3% pertenecían al Sistema Especial Agrario, el 5,4% al Sistema Especial de Empleados de Hogar y 12.675 (4,8%) eran trabajadores autónomos.

Por comunidades autónomas, Madrid concentraba el mayor número de afiliados procedentes del proceso de regularización, con 51.844, seguida de Cataluña, con alrededor de 42.000, y de Andalucía y Comunidad Valenciana.

Llama la atención con este contexto que también el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, haya destacado en rueda de prensa esta semana que el volumen de regularizados que ya se encuentran afiliados constituye una señal «muy positiva».

De hecho, todos los miembros del Gobierno que se han hecho eco de las cifras han defendido el impacto «beneficioso» del proceso regularizador tanto para las personas directamente afectadas como «para el conjunto de la sociedad».

Todo ello, sin llegar a mencionar en ningún caso al más de medio millón de extranjeros que actualmente se encuentra en una especie de limbo, con derecho a trabajar, pero sin dar el paso de entrar en el sistema de cotización para emplearse.

Suponen el 77% de los ‘parados’ de julio

En esta misma línea, el Gobierno reconocía este martes, tras la publicación de la peor cifra de paro de los últimos 18 años, que el 77% -15.000 personas- de las 19.517 nuevas altas en las oficinas de los servicios públicos de empleo corresponden a estos extranjeros recién regularizados por el proceso extraordinario masivo.

En este punto el Ejecutivo ha vuelto a liarse con las cifras, asegurando que no se podía especificar cuántos de estos extranjeros estaban trabajando antes de darse de alta en el paro, pero detallando, a la vez, que sólo 8.268 ciudadanos de los más de 19.000 nuevos parados de julio estaban sin empleo anteriormente.

Tanto es así que, con este caótico panorama regulatorio, el secretario de Estado también ha indicado que la Seguridad Social no ha detectado «incidencias relevantes» para la contratación de los beneficiarios y que, pese a tratarse de un proceso que afecta a cientos de miles de personas, se está desarrollando de forma «razonablemente normal».