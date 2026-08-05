Sánchez convierte Ceuta en un coladero de delincuentes

La avalancha de ilegales de Ceuta no sólo ha traído caos en las calles, reyertas y asedios a supermercados. También ha servido de vía de entrada para delincuentes que el propio Estado ya había expulsado de España. Según ha podido saber OKDIARIO, varios marroquíes con prohibición expresa de entrada en territorio español, por haber sido condenados y deportados tras cometer delitos graves, aprovecharon el descontrol de la invasión para colarse de nuevo y han vuelto a ingresar en prisión al ser detectados quebrantando esa prohibición.

Algunos fueron interceptados en el propio puerto de Ceuta cuando intentaban embarcar hacia la Península, aprovechando la misma frontera que el Gobierno de Sánchez fue incapaz de proteger. Otro ingresó en prisión tras apuñalar a un compatriota en una discusión. Son la prueba de que la política migratoria del Ejecutivo no sólo permite la entrada de quienes huyen de la pobreza, como insiste su relato interesado, sino también la de delincuentes que la Justicia española ya había expulsado y que Sánchez ha permitido que vuelvan a pisar suelo patrio.

Un Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado antes que intervenir, que abandona a sus propios policías a su suerte y que ahora se sorprende de que reincidentes peligrosos campen de nuevo por España, mientras ya se organizan en redes nuevas oleadas para el 15 de agosto.

Y como si fuera poco, Ceuta se ha convertido en un hervidero de delincuencia con sus calles atestadas de miles de inmigrantes ilegales que no tienen intención de irse. La pregunta es si Sánchez esta vez actuará, o si volverá a mirar hacia otro lado mientras más delincuentes cruzan una frontera que él mismo ha dejado de proteger.