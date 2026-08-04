La prensa internacional carga contra Sánchez: «España se hunde en el caos y el presidente está de vacaciones»

La imagen de Pedro Sánchez disfrutando de sus vacaciones en La Mareta, la residencia oficial de Lanzarote, mientras España afronta una invasión migratoria sin precedentes sobre Ceuta, ha traspasado fronteras. Los principales periódicos europeos han cargado con dureza contra la gestión del Ejecutivo, que en pleno mes de agosto ha optado por mantener su agenda vacacional pese a la gravedad de la crisis.

El diario alemán Bild ha sido uno de los más contundentes. Bajo el titular «España se hunde en el caos, Sánchez está de vacaciones», la publicación germana relata que el jefe del Ejecutivo se marchó a su residencia de verano por cuatro semanas mientras el país se enfrenta, según el rotativo, a una de las mayores crisis de su historia reciente.

El rotativo alemán recuerda que los servicios de inteligencia ya habían alertado al Ejecutivo sobre la inminencia de la ola migratoria, advertencias que, según su relato, el Gobierno habría ignorado de forma sistemática. Bild subraya además que en la provincia de Ávila se ha registrado el mayor incendio forestal de la historia reciente de España, con 47.000 hectáreas calcinadas, en un verano marcado también por una nueva ola de calor que se aproxima a la península.

Desde el Reino Unido, The Telegraph ha optado por un enfoque igual de crítico. El diario británico titula que Sánchez «se marcha de vacaciones mientras los inmigrantes se niegan a abandonar Ceuta», y pone el foco en el contraste entre la lista de reproducción musical compartida por el presidente en redes sociales y las labores de las autoridades españolas para recuperar cuerpos sin vida del mar.

Por su parte, The Times ha ido más allá al cuestionar directamente la sensibilidad política de Moncloa. Bajo el titular «¿Sin sensibilidad? Pedro Sánchez lanza su lista de reproducción de verano en medio de una doble crisis», el periódico británico recoge las críticas de varios analistas que califican de «mal gusto» la «banda sonora vacacional» del presidente, teniendo en cuenta la magnitud de la afluencia migratoria a Ceuta y la virulencia de los incendios que afectan a varias regiones del país.