Carlos Porta, ganadero: «Que no os engañen; el color del pollo blanco o amarillo no depende de su calidad, sino de la alimentación y la genética»

Cuando paseamos por los largos pasillos de los supermercados en busca de comida para abastecer nuestra nevera, solemos toparnos con la duda de qué pollo debemos elegir, teniendo en cuenta que hay uno que tiene la piel blanca (clara) y otro tipo que tiene la piel amarilla.

En España se consumen alrededor de 14 kilogramos de pollo por persona de media al año, convirtiéndose por su sabor y su precio en una de las opciones cárnicas más demandadas. Carlos Porta, agricultor, ganadero y CEO de Carnes de Corral, ha difundido en sus redes que el llamado pollo amarillo no es sinónimo de superioridad, añadiendo que un pollo de corral no tiene por qué ser amarillo.

El color del pollo

Las causas de por qué los pollos tienen distintos factores, pero el principal reside en la alimentación del animal. Los pollos con la piel amarilla han sido alimentados con una dieta rica en carotenoides, siendo el ingrediente principal el maíz. En la industria se añaden extractos naturales de caléndula o alfalfa para intensificar su color si el consumidor lo prefiere. En el caso del pollo de piel blanca, se alimenta a base de trigo, cebada y soja. Al ser cereales con baja carga de pigmentos, grasa y piel de animal, se mantienen blancos o ligeramente rosados.

Otro de los factores de los que depende el color de la piel del pollo es la genética. Existen ciertas razas destinadas a la comercialización, potenciando el color como característica visual que atrae al consumidor.

El sabor del pollo

Ambos pollos, si han sido criados en las mismas condiciones, tienen científicamente el mismo valor nutricional. En cuanto al sabor, lo que es determinante en la textura y la jugosidad de la carne es la edad del animal cuando fue sacrificado y el ejercicio que ha hecho durante su vida. El crecimiento rápido e industrial de un pollo no tendrá la misma jugosidad y firmeza que la carne de un pollo cuya crianza ha sido más lenta y natural.

¿Cómo saber si el pollo es ecológico o industrial?

Para poder identificar correctamente la calidad de una carne, es importante fijarnos en el etiquetado oficial. Existen varios tipos de pollos que podemos encontrar en las etiquetas: