Mezclar canela y vinagre: por qué es tan recomendable y para qué sirve

El vinagre es uno de los productos de limpieza más polivalentes, empleado en infinidad de remedios caseros de la limpieza. Entre sus múltiples combinaciones con otros elementos, existe una mezcla con canela que combina el poder desinfectante y desengrasante del ácido acético del vinagre con las propiedades aromáticas y repelentes del cinamaldehído de la canela.

El junte de ambos elementos forma un limpiador ecológico, económico y libre de químicos agresivos que camufla el fuerte olor a vinagre, dejando una fragancia cálida y duradera en el hogar.

El remedio contra la suciedad

Dentro de sus principales usos, el que más destaca es su capacidad de desinfección y limpieza de superficies. El vinagre blanco actúa contra las bacterias y suciedad en los azulejos, encimeras y grifos, y la canela potencia la sensación de limpieza. El vinagre se convierte en un excelente combatiente contra los malos olores, que elimina de forma eficaz los olores fuertes de la cocina, la humedad o las mascotas. La canela complementa al vinagre, aromatizando el ambiente.

Esta mezcla crea una fragancia capaz de repeler a plagas de insectos comunes como hormigas, mosquitos, moscas y arañas, manteniéndolos alejados de las puertas y ventanas sin usar otros productos tóxicos. Diluida en agua, también puede ser usada con el mismo fin en plantas.

¿Cómo preparar la mezcla?

En primer lugar, necesitaremos unos 250 ml de vinagre blanco y unas dos ramas de canela, o una cucharada en polvo. A continuación, necesitaremos macerar la mezcla colocando la canela y el vinagre en un frasco de vidrio tapado. Lo dejaremos reposar entre 24 y 48 horas en un lugar fresco y oscuro para que las propiedades de ambos productos se integren.

Colaremos el líquido después de la espera con un filtro fino para retirar los restos de la canela. Finalmente, verteremos el líquido resultante en un pulverizador, y lo agitaremos siempre antes de cada aplicación, ayudándonos de un paño.

Precauciones

Al ser una mezcla ácida por emplear vinagre, esta puede corroer y quitar el brillo a superficies de piedras naturales como mármol, granito o terrazo. La unión de este mismo ácido con el hipoclorito de sodio (cloro) genera gas cloro, un vapor químico altamente tóxico que daña las vías respiratorias y los ojos.