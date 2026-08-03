Recomiendan poner una hoja de laurel en la nevera en verano: por qué y para qué sirve

La acumulación de malos olores en la nevera es algo habitual y uno de los problemas más frecuentes al dejar comida durante mucho tiempo, o debido al calor excesivo del verano. Por eso, numerosas personas utilizan el tradicional invento casero del limón o el café, pero hay un método más sencillo que consiste en utilizar una hoja de laurel para combatir esos malos olores. Este método se ha popularizado por su facilidad y bajo coste, aunque los especialistas recuerdan que nunca sustituirá una limpieza correcta del electrodoméstico.

¿En qué consiste?

El laurel posee aceites esenciales, sobre todo eucaliptol, que desprende un aroma intenso cuando se coloca en espacios cerrados. Además, este olor funciona como un ambientador natural capaz de reducir temporalmente los aromas más fuertes que generan algunos alimentos. A pesar de lo anterior, los expertos insisten en que las hojas de laurel no absorben ni eliminan los malos olores, sólo los disimulan durante un tiempo.

¿Cómo se utiliza?

Este truco casero es importante llevarlo a cabo de la siguiente manera para que los alimentos no alteren su sabor:

Colocar una hoja de laurel seca en la parte superior de la nevera.

Mantenerla aproximadamente una hora.

Retirarla después de ese tiempo.

Por otro lado, los expertos no aconsejan dejarla varios días, ya que su aroma puede acabar impregnando productos delicados como la leche, mantequilla o algunos quesos.

La solución principal: limpieza

El laurel podría ser la solución a corto plazo, pero si el mal olor continúa, lo más seguro es que exista un problema de higiene o que algún alimento se encuentre en mal estado. Por eso, los especialistas recomiendan revisar los alimentos de la nevera y limpiar las baldas con una mezcla de agua y una pequeña cantidad de vinagre blanco. Una combinación que ayuda a eliminar restos de suciedad y previene la aparición de malos olores.

Otros usos

Las hojas de laurel se utilizan también en otros rincones de la casa gracias a sus propiedades aromáticas y repelentes. Además, entre los usos más habituales destacan los siguientes:

Ahuyentar polillas en armarios.

Proteger harinas y cereales frente a insectos.

Reducir el olor del cubo de basura.

Aromatizar pequeños espacios de manera natural.

Por esto, los expertos recuerdan que su eficacia depende de cada situación y que en estos casos, el mantenimiento y la limpieza siguen siendo la mejor forma de prevenir los malos olores.