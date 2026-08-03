Lao Tsé, filósofo de la antigua China: «Moldeamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interno lo que contiene aquello que vertemos»

Lao Tsé, uno de los filósofos más influyentes de la historia de China, pronunció hace más de dos milenios una de las reflexiones sobre el bienestar y el crecimiento personal que más ha perdurado en el tiempo: «Moldeamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interno lo que contiene aquello que vertemos». Una frase que resume a la perfección una de las ideas capitales del taoísmo: la importancia de lo invisible.

Una figura, la del filósofo, que siempre se ha visto envuelta en misterio y leyenda. Es considerado como el fundador del taoísmo, una corriente filosófica y espiritual que tuvo su origen en la antigua China. Nadie conoce cuál es el origen exacto de este pensamiento, aunque los expertos lo sitúan entre los siglos VI y IV antes de Cristo.

Qué significa esta frase de Lao Tsé

La famosa metáfora de la vasija tiene un trasfondo que encierra una de las ideas capitales de su filosofía: el valor del vacío. Para Tsé, lo útil no siempre se encuentra dentro de lo que podemos apreciar, sino en el espacio que permite que las cosas existan y funcionen. El filósofo considera como uno de los elementos clave el hecho de mirar hacia el entorno y ver todo aquello que nos rodea antes de llevar algo a cabo.

«Treinta radios convergen en el centro de una rueda, pero es el agujero del medio lo que hace útil al carro», escribió también en uno de los pasajes más citados del Tao Te Ching. Una visión que defendía que la simplicidad puede aportar mucho más bienestar que la acumulación constante.

Una frase que continúa vigente hoy en día

En los tiempos que corren, esta idea del filósofo chino ha resurgido junto al auge de las redes sociales, dado que el agobio que nos produce estar hiperconectados y constantemente recibiendo estímulos nos hace buscar un mayor refugio en la filosofía para buscar consejos acerca de salud mental y cómo poder mantener el estrés a raya.

El pensamiento de Lao Tsé también ha resultado de gran influencia en otras corrientes filosóficas y religiosas de Asia. El taoísmo, basado en la idea del Tao, traducido al español como camino, propone vivir en armonía con la naturaleza y evitar la lucha constante contra el curso natural de las cosas. Frente a la imposición del exceso de control, el filósofo defiende vivir bajo la premisa del wu wei, traducido comúnmente como «dejar fluir».

Siglos y siglos después, las palabras de Lao-Tsé continúan siendo de gran interés porque apelan a cuestiones de gran necesidad social como el sentido de la vida o la necesidad de detenerse para poder seguir avanzando. Esta famosa reflexión sobre la vasija y el vacío sigue funcionando como una invitación a valorar aquello que no siempre se puede tocar, pero que da verdadero significado a las cosas.