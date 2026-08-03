Desarticulada una banda tras robar 52.000 € de una empresa a una mujer mediante un tirón en Alicante

Tres varones de origen chileno, de 62, 61 y 36 años, y una mujer argentina, de 26 años, han sido detenidos en Alicante tras robar de un tirón más de 52.000 euros a otra mujer. El dinero sustraído era producto de la recaudación de la empresa en que la víctima trabajaba. El asalto se produjo cuando la mujer acababa de aparcar su vehículo en una calle aledaña a la sucursal. Los ladrones le arrebataron la bolsa de plástico en que trasladaba el dinero de un fuerte tirón, que también la derribó a ella, según la Policía Nacional. A pocos metros de donde todo ello se produjo había un segundo varón en el interior de un vehículo. Una vez el autor entró en el mismo, su cómplice y él se marcharon del lugar de los hechos.

Los detenidos conformaban un grupo itinerante, que se desplazaba por el sureste español y ya habían cometido otros robos similares por los métodos conocidos como el pinchazo y la siembra en las localidades de Hellín (Albacete) y en Lorca, en Murcia, según las mismas fuentes.

Los dos varones de 61 y 62 años fueron identificados y detenidos como los presuntos autores del robo, en tanto que la pareja conformada por un chileno y una argentina supuestamente facilitó a ambos el vehículo en que emprendieron la huida.

Los tres varones estaban siendo buscados por las comisarías de Hellín y Lorca. En Hellín, intentaron supuestamente sustraer a una tercera persona un total de 15.000 euros que la potencial víctima acababa de sacar del banco. Para quitarle el dinero, según la Policía Nacional, usaron el denominado método de la siembra, que consiste en arrojar dinero cerca de la víctima, haciéndole creer que se le había caído, para robarle mientras está distraído. Pero la víctima había visto a esos mismos hombres antes en una actitud que interpretó como sospechosa. Desconfió de ellos. Y evitó el robo.

En Lorca, habían sido identificados por el robo de un bolso a una mujer por el método del pinchazo, que consiste en pinchar o deshinchar una de las ruedas de un vehículo, para que cuando el conductor suba al mismo, avisarle de un supuesto pinchazo. Cuando la víctima baja, los cacos aprovechan para sustraerle las pertenencias.

Dos de los investigados han sido detenidos en Alicante. Y los otros dos, en Los Alcázares, en Murcia. Los cuatro han sido detenidos por los supuestos delitos de robo con violencia, lesiones, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Además, tenían antecedentes por delitos de similares características. Todo ello, según la Policía Nacional.