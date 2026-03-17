Una mujer sustrae con 5 cómplices 100.000 € en joyas al anciano que cuidaba cuando estaba hospitalizado

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el término del municipio de San Juan de Alicante a tres hombres y dos mujeres, todos de origen hondureño, como presuntos autores del robo de una caja fuerte y de las joyas que contenía, valoradas en más de 100.000 euros.

El robo se produjo mientras el propietario de la vivienda, un octogenario, se hallaba hospitalizado. Y la supuesta inspiradora del mismo fue la mujer que lo cuidaba, también hondureña. Esta última consiguió huir a Honduras en el tiempo transcurrido desde que la víctima descubrió el robo hasta que lo denunció. Por tanto, antes de que los investigadores tuvieran conocimiento de los hechos. El juzgado, según las fuentes consultadas, ya ha iniciado las gestiones para identificarla y localizarla en aquel país.

Los hechos se remontan al 10 de diciembre del pasado año 2025. Ese día, el varón octogenario, al que asistía la cuidadora, tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de San Juan. Según el relato de la Guardia Civil, sólo 24 horas después, la cuidadora le comunicó a una amiga que ella tenía las llaves de la vivienda del hombre ingresado en el hospital. Y que, en el interior de esa casa, había una caja fuerte, proponiéndole sustraerla.

La cuidadora, su amiga y una tercera mujer fueron hasta la vivienda. Pero no pudieron abrir la caja fuerte. Solicitaron entonces la ayuda del marido de una de ellas. Este hombre acudió al domicilio con un vehículo. Y, entre los cuatro, trasladaron la caja fuerte, que era de grandes dimensiones, hasta su domicilio, siempre según la Guardia Civil.

La caja contenía joyas y lingotes de oro valorados en más de 100.000 euros. Y, para abrirla, necesitaron la ayuda de un segundo varón. Con la ayuda posterior de un tercer hombre, las joyas sustraídas fueron vendidas en establecimientos de compraventas de metales preciosos de la provincia de Alicante. En tanto que los lingotes de oro fueron introducidos en el mercado negro, según la Guardia Civil.

Días después de todo ello, el varón octogenario pidió a la cuidadora un anillo que se había quitado antes de ser trasladado al hospital. Ella le respondió que no lo encontraba. Y fue este hecho el que generó la desconfianza del propietario de las joyas, porque la mujer sabía exactamente donde se guardaba el citado anillo. Tras una discusión, el anciano decidió prescindir de la cuidadora. Y le pidió que le devolviera las llaves y abandonara la vivienda. Luego, comprobó que la caja fuerte había desaparecido. Y comunicó de inmediato lo sucedido a su hija.

Antes de que se interpusiera la denuncia, la cuidadora huyó en un avión desde el aeropuerto de Alicante. Los agentes, no obstante, recuperaron varias de las joyas vendidas en establecimientos de compra y venta de metales preciosos. Entre los días 17 y 18 del pasado mes de febrero, fueron detenidas las otras dos mujeres y los tres hombres por su presunta participación en los hechos. En el momento de su detención, dos de los detenidos portaban pulseras, que fueron reconocidas como parte de los objetos robados.