Villafañe fue imputado por llamar a la fiscal de Madrid para saber si había «más causas contra el novio de Ayuso»

Diego Villafañe, el hombre de máxima confianza del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue imputado tras saberse que llamó por teléfono a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para preguntarle si existía alguna otra investigación contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, según declaró la propia Lastra ante el Tribunal Supremo.

Villafañe era en aquel momento el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y la pieza clave de la estructura de García Ortiz. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado acordó su imputación por un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal al concluir que existía base indiciaria para presumir que Villafañe, García Ortiz y Pilar Rodríguez actuaron de forma coordinada para divulgar información reservada sobre un ciudadano de la que tuvieron conocimiento por razón de su cargo.

Hurtado subrayó que Villafañe tenía «un papel de relevancia» en lo que la propia Pilar Rodríguez definió en sus mensajes como el «equipo de Fortuny». Sin embargo, el Supremo archivó finalmente las actuaciones contra él en febrero de 2025 tras valorar su propia declaración como investigado, junto a los testimonios de varios testigos y los informes de la UCO sobre llamadas y mensajes de los otros imputados, al concluir que no existían indicios suficientes para mantenerle imputado.