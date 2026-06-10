La mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, es la persona que recibió en la Fiscalía General a Leire en 2 ocasiones

Leire Díez visitó hasta en dos ocasiones la Fiscalía General del Estado, donde fue recibida por Diego Villafañe, uno de los hombres de máxima confianza del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes cercanas al entorno de la militante socialista. Aunque el sumario no precisa las fechas exactas de esos encuentros, la UCO apunta a que uno podría haberse producido entre el 3 y 4 de abril de 2025 y el otro el 10 de abril de 2025.

Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y actual fiscal de Sala del Supremo, fue una figura clave en la estructura del Ministerio Público durante los mandatos de Dolores Delgado y García Ortiz. Era el hombre fuerte de la Fiscalía General del Estado, amigo personal de García Ortiz y el encargado de gestionar todos los asuntos más delicados. El juez Ángel Hurtado le imputó por formar parte del «equipo de Fortuny» que filtró los datos del novio de Ayuso.

El informe de la Unidad Central Operativa atribuye a Díez un papel activo en la organización y asistencia a diversas reuniones con la Fiscalía General entre marzo y mayo de 2025, según se desprende de los mensajes intervenidos en su teléfono móvil. Las notas en la agenda de Díez contienen referencias recurrentes a la Fiscalía General del Estado, identificada mediante las siglas «FGE».

El 27 de febrero de 2025 comunicó al abogado Jacobo Teijelo que ya tenían «vía libre» para acudir juntos a ver al Fiscal General del Estado. Días después, el 3 de marzo, le adelantó que recibiría una llamada de la Fiscalía y le aseguró que acudiría con él a la reunión.

Esas gestiones desembocaron, según la UCO, en un primer encuentro celebrado entre el 3 y 4 de abril de 2025 en la sede de la Fiscalía General. Como indicios, los investigadores citan varios mensajes en los que Díez informa de que le habían fijado una reunión que consideraba «clave».

En una conversación con Sandro Rosell fechada el 7 de abril, Díez confirmó que «el jueves [3 de abril] estuvimos en FGE» y que volverían «este jueves» [10 de abril], añadiendo que uno de los asuntos a tratar sería «empezar con el tema de los fiscales anticorrupción», presumiblemente, el tema del fiscal José Grinda, al que la trama ofrecía favores a cambio de información sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.

Los contactos no se detuvieron ahí. En mayo, Díez propuso a Teijelo solicitar nuevas citas con la Fiscalía General. El 8 de mayo le escribió que «hay que pedir cita con Fiscalía», confirmando después que se refería a la Fiscalía General del Estado. El 20 de mayo volvió a insistir, pidiéndole que solicitase una reunión con «nuestros amigos de FGE».

La UCO relaciona todas estas reuniones con la estrategia paralela impulsada desde el entorno de Díez para promover denuncias y actuaciones contra la Unidad Central Operativa. En conversaciones intervenidas, el abogado Ismael Oliver — ex defensor de Koldo García— planteaba presentar denuncias ante la Fiscalía General en nombre de su cliente y promover investigaciones sobre supuestas filtraciones de la UCO.

Tras la presentación de varias de esas denuncias, Oliver preguntó si la Fiscalía «va a decir algo o hacer algo», mientras Díez responde: «Lo organizamos para que yo vaya informando y vayan haciendo». Los investigadores vinculan estas gestiones con el seguimiento de esas iniciativas y destacan que, tras una de las citas, Díez llegó a afirmar: «Parece que la Fiscalía [se] ha arrancado a hacer cosas».

Beneficios para Villarejo

La investigación de la UCO sostiene que Leire Díez llegó a trasladar al entorno del ex comisario José Manuel Villarejo la posibilidad de obtener beneficios a través de la Fiscalía General del Estado. En una conversación intervenida con Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo, Díez asegura que había realizado gestiones en la Fiscalía y que estas podían tener consecuencias favorables para el ex comisario. Según el informe, Leire llegó a afirmar que estaba trabajando para facilitar una solución a los procedimientos y conflictos judiciales que afectaban a Villarejo.

La UCO señala también como especialmente relevantes las referencias de Díez al ex fiscal Ignacio Stampa. Los agentes relacionan algunas de sus gestiones en la Fiscalía General con actuaciones orientadas a resolver los problemas de Stampa con la Administración y facilitar su regreso a la Fiscalía Anticorrupción, después de que la propia Díez lo afirmara en una conversación grabada.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Fiscalía General del Estado toda la información relativa a las reuniones que pudieron mantener en su sede Leire Díez y otras personas imputadas en la trama. El magistrado reclama conocer las fechas, horas e integrantes de todos los encuentros celebrados entre abril de 2024 y junio de 2025.