El ‘número 2’ de García Ortiz que recibió a Leire sonó fuerte para sustituirle y fue premiado por Peramato ascendiéndolo al Supremo

Diego Villafañe, hoy fiscal de Sala del Tribunal Supremo tras ser ascendido por la nueva fiscal general Teresa Peramato —quien destacó su «extraordinario currículum, proactividad y rigor técnico»—, fue uno de los nombres que sonaron con más fuerza para sustituir a Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público tras la condena del fiscal general a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados dictada por el Tribunal Supremo.

Villafañe fue durante años el hombre de máxima confianza de García Ortiz y la pieza clave de la estructura de Fortuny. Amigo personal del fiscal general, todos los asuntos relevantes y delicados de la sede pasaban por sus manos. El propio Tribunal Supremo llegó a imputarle por su presunta participación en la filtración del expediente fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, al considerar que actuó de forma coordinada con García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en lo que la propia Rodríguez definió en sus mensajes como el «equipo de Fortuny». El Alto Tribunal archivó finalmente las actuaciones contra él en febrero de 2025 al no apreciar indicios suficientes para mantenerle imputado.

Es precisamente este Villafañe quien, según ha podido saber OKDIARIO, recibió hasta en dos ocasiones a Leire Díez, la fontanera del PSOE, en la sede de la Fiscalía General del Estado mientras esta desplegaba una red de contactos orientada a promover actuaciones contra la Unidad Central Operativa y sus investigadores.