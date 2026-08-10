Indra impulsa el salto tecnológico del Eurofighter español con un radar de última generación y avances en guerra electrónica

El programa Halcón I y II afronta su fase decisiva y acerca la llegada de una nueva generación de Eurofighter al Ejército del Aire y del Espacio. Más allá de la incorporación de nuevos cazas, el proyecto representa un salto tecnológico para la defensa aérea española gracias a una plataforma con mayores capacidades de detección, conectividad y supervivencia, preparada para operar en escenarios cada vez más complejos.

En esa evolución, Indra desempeña un papel protagonista. La compañía acumula más de tres décadas de participación en el programa Eurofighter y se ha consolidado como el principal referente español en sistemas electrónicos embarcados y uno de los socios europeos de referencia en áreas como radares, aviónica, guerra electrónica, comunicaciones tácticas y sistemas de misión.

Multiplica las capacidades del avión

Uno de los principales avances tecnológicos del nuevo Eurofighter es el radar ECRS Mk1, desarrollado conjuntamente por Indra y HENSOLDT para los aparatos de Alemania y España. Se trata de un sensor con arquitectura AESA multicanal que mejora de forma significativa la capacidad del avión para detectar amenazas, seguir múltiples objetivos de manera simultánea y gestionar misiones de elevada complejidad.

El desarrollo del sistema entra ahora en una etapa especialmente relevante con el inicio de los ensayos en condiciones operativas utilizando la configuración definitiva de hardware y software.

Según el documento, los resultados obtenidos hasta la fecha han permitido validar la arquitectura del radar, así como diversas mejoras en el procesador y en el sistema de alimentación y control de la antena, acercando el sistema a su entrada en servicio.

El ECRS Mk1 ha sido diseñado además con una arquitectura abierta que permitirá incorporar nuevas funciones mediante futuras actualizaciones de software. Entre ellas figuran capacidades avanzadas en combate aire-aire, operaciones aire-superficie, guerra electrónica y fusión de sensores, con el objetivo de mantener la competitividad operativa del Eurofighter durante las próximas décadas.

El documento destaca igualmente la posición de Indra dentro del consorcio Eurofighter. La empresa española es la única del programa que ostenta autoridad de diseño sobre algún elemento reemplazable en línea (LRI) en todas las variantes del European Common Radar System, desde el radar original de exploración mecánica hasta las versiones AESA Mk0, Mk1 y Mk2, una continuidad tecnológica que refleja la confianza depositada por los países socios.

Guerra electrónica, el siguiente gran salto

El segundo gran eje de evolución del Eurofighter se centra en la guerra electrónica. El futuro desarrollo del sistema Defensive Aids Sub-System (DASS), encargado de detectar, identificar y responder frente a amenazas electromagnéticas, será uno de los elementos determinantes para aumentar la supervivencia del avión en escenarios con una elevada presencia de sensores y sistemas avanzados de defensa aérea.

La próxima generación del DASS incorporará sensores de mayor sensibilidad, procesamiento digital de última generación, nuevos algoritmos y arquitecturas preparadas para integrar capacidades basadas en inteligencia artificial.

Estas mejoras se integrarán dentro del estándar Phase 4 Enhancement (P4E), considerado el mayor paquete de modernización abordado hasta ahora sobre el Eurofighter, con el objetivo de reforzar su conectividad, la conciencia situacional y su capacidad para operar en entornos multidominio.

El texto también subraya que la experiencia acumulada por Indra en ámbitos como los sensores distribuidos, la nube de combate, la inteligencia artificial y las arquitecturas colaborativas servirá de base para futuras evoluciones de la plataforma.

Con los programas Halcón I y II, España no solo incorporará nuevos aviones de combate, sino que desarrollará una hoja de ruta de modernización que conecta la evolución del Eurofighter con las tecnologías que marcarán el combate aéreo en las próximas décadas.

En ese proceso, el documento concluye que la aportación de Indra en radares, guerra electrónica y sistemas de misión contribuirá a reforzar las capacidades operativas del avión y la autonomía tecnológica española en un ámbito estratégico para la defensa.