Indra dotará al nuevo aeropuerto de Heraclión (Grecia) de sistemas de gestión aérea por 85 millones

Indra dotará al nuevo aeropuerto internacional de Heraclión, ubicado en Kasteli, en la isla griega de Creta, de sistemas avanzados de gestión del tráfico aéreo por 85 millones de euros, según informó la compañía este viernes en un comunicado.

Tras imponerse en una licitación internacional, la tecnológica española, en consorcio con la empresa griega ATESE, suministrará los sistemas de vigilancia, navegación aérea y gestión del tráfico aéreo (ATM) de la infraestructura.

La adjudicación ha sido realizada por International Airport of Heraklion Crete (IAHC), sociedad responsable del proyecto, que sustituirá al actual aeropuerto de la isla.

El proveedor griego de servicios de navegación aérea, Hellenic Aviation Service Provider (HASP), ha participado en la evaluación y aprobación de la propuesta.

El director general de ATM de Indra Group, Víctor Martínez, y el consejero delegado de IAHC, Nikos Anastasiou, han suscrito el contrato en un acto celebrado en Creta y presidido por el ministro griego de Infraestructuras y Transporte, Christos Dimas.

El aeropuerto está diseñado para reforzar la conectividad internacional de Creta, responder al incremento previsto de la demanda y mejorar la experiencia de los pasajeros.

10 millones de viajeros anuales en 2030

Indra se encargará del diseño, suministro, instalación, integración, pruebas, formación, puesta en servicio y soporte de los sistemas, entre los que figuran tecnologías de control de torre y aproximación, radares de vigilancia, comunicaciones de voz y radio, ayudas a la navegación, sistemas ADS-B, soluciones de ciberseguridad y el Sistema Avanzado de Guía y Control de Movimientos en Superficie (A-SMGCS).

«Clave» para el futuro en Grecia

El director general de ATM en Indra Group, Víctor Martínez, ha destacado que el nuevo aeropuerto «será una infraestructura clave para el futuro de Grecia».

«Estamos orgullosos de contribuir a su desarrollo con las soluciones más avanzadas de navegación aérea y gestión del tráfico aéreo», ha celebrado.

«Nuestro compromiso es ayudar a nuestros clientes a operar con los máximos niveles de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, poniendo al servicio de este proyecto la experiencia que Indra ha adquirido en algunos de los programas de modernización del tráfico aéreo más relevantes de Europa», ha añadido.

Por su parte, el consejero delegado de IAHC, Nikos Anastasiou, ha afirmado que se ha alcanzado un hito importante que les acerca a la puesta en operación del aeropuerto, un activo que creen que impulsará el crecimiento de Creta durante las próximas décadas.

«Estamos plenamente convencidos de que trabajar estrechamente con Indra-ATESE permitirá desplegar los sistemas a tiempo y culminar con éxito el exigente calendario que tenemos por delante», ha detallado.

Refuerza su presencia

El contrato refuerza la presencia de Indra en Grecia, donde la compañía ya suministró los Sistemas Avanzados de Guía y Control de Movimientos en Superficie (A-SMGCS) de los aeropuertos internacionales de Atenas y Tesalónica.

Asimismo, la empresa participa en proyectos de modernización del tráfico aéreo en Europa, como la renovación de las redes de radares de Reino Unido y Alemania y el despliegue del primer centro de torres remotas multiaeropuerto en Finlandia.

Indra es además socio tecnológico de la colaboración iTEC, orientada al desarrollo de una plataforma común de gestión del tráfico aéreo junto a proveedores de servicios de navegación aérea de Europa y Canadá.