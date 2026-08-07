Quién es Josep M. Pou, la pareja de Sandra Pica

Se convirtió en un rostro conocido en la pequeña pantalla tras su paso por La isla de las tentaciones 2. Sandra Pica llegó a República Dominicana como tentadora y cumplió su objetivo al conquistar a Tom Brusse, que era novio de Melyssa Pinto. Tras ello, la joven catalana apareció en varios formatos televisivos y comenzó a trabajar en su faceta como influencer. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 200.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con la moda y el lifestyle. Pero, durante las últimas horas, la situación ha cambiado. Pues, la joven, de casi 28 años, ha comunicado que será madre junto a Josep M. Pou, su pareja.

Sandra Pica siempre se ha mostrado muy reservada con su vida sentimental. De hecho, son pocos los detalles que se saben de su romance con Josep M. Pou. Pero, algunos hemos podido recopilar. Respecto a su embarazo, la joven ha mostrado que ya se encuentra en avanzado estado de gestación y que serán padres de una niña. Un bebé que ya han presentado como Nina y que esperan con mucha emoción e ilusión. Pero, ¿quién Josep M. Pou? Realizamos un repaso de lo que se sabe.

Esto es lo que se sabe de Josep M. Pou

Con sus anteriores parejas Sandra Pica fue más pública. Pero, dicen que de los errores se aprende. Por ello, desde que comenzó su relación sentimental con Josep M. Pou, ha intentado mostrarlo lo menos posible en redes sociales. De hecho, llevan juntos desde el 2022, por lo que es un romance de cuatro años. Así pues, se conocieron debido a que él es hermano del novio de la hermana de Sandra, Genissa. Y es que, el amor surge cuando menos te lo esperas.

De casualidades está llena la vida. Así pues, ambos tuvieron un auténtico flechazo y, tiempo después, comenzaron a salir. Además, aunque Sandra Pica era habitual en el mundo de la televisión y las redes sociales, siendo criticada en muchas ocasiones, Josep M. Pou optó por desvincularse de este medio. En su perfil de Instagram, el joven cuenta con más de 4.000 seguidores y comparte contenido relacionado con sus viajes y actividades acuáticas.

No tiene mucho contenido, prueba de que quiere mantenerse alejado lo máximo posible del panorama mediático. Respecto a la catalana, solamente tiene una foto publicada y data del 2023. Se desconoce a qué se dedica o qué edad tiene.