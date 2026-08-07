Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia, conscientes de que siempre van a ser sorprendidos. El pasado jueves 6 de agosto, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 620 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Fina toma una contundente decisión respecto a la propuesta de Bianca. Todo ello mientras Valentina ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para declararse a Andrés, y lo ha hecho sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Marisol ha dado el importantísimo paso de confesar a Pablo el intento de suicidio, mientras que este se arma de valor para reconciliarse con Damián. Todo ello mientras Gabriel se ha quedado verdaderamente sin palabras al recibir una llamada de Hugo Brossard. En cuanto a Miguel, ha optado por aclarar, de una vez por todas, su situación con Claudia. Después de todo lo que ha sucedido, ha llegado el momento de dar ese paso e ir mucho más allá.

¿Qué sucede en el capítulo 620 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 7 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Andrés ha querido comunicar una buenísima noticia que tiene estrecha relación con la familia. Todo ello mientras Mabel se sincera como nunca con Salva, haciéndole partícipe de su plan de futuro. Paula, por su parte, ha dado el importantísimo paso de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con el viaje de doña Clara.

Todo ello mientras, de un momento a otro, Claudia empieza a encontrarse verdaderamente mal. ¡No puede evitar sentir cierta preocupación al respecto! Damián, por su parte, ha querido pedir a Fina que lo ponga en contacto con Bianca para hacerle una propuesta verdaderamente sorprendente, a la par que impactante. ¿En qué consiste? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.