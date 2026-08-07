Las expertas en lavandería coinciden: las manchas amarillas de las almohadas desaparecen con este truco y quedan como nuevas

Las manchas amarillas de las almohadas desaparecen con el truco de las expertas en lavandería. La llegada de manchas amarillas a almohadas o colchones es una realidad en estos días que tenemos por delante en los que cada pequeño gesto cuenta. Necesitamos disponer de una serie de trucos y consejos de expertos en limpieza para hacer realidad aquello que queremos. Las manchas amarillas pueden ser un problema que no sólo es estético.

El sudor de estas altas temperaturas o los fluidos que por la noche se convierten en un problema, se instalan en una de las partes de la habitación más sensibles, las sábanas y las almohadas de ese blanco puro que nos invita a descansar, puede verse afectadas por unas molestas manchas. Son inevitables, pero no tienen por qué ser permanentes sino todo lo contrario, con estos trucos podremos despedirnos de una vez por todas de ellas, con un sencillo gesto que puede cambiarlo todo. Las expertas en lavandería no dudan en darnos algunos detalles importantes con un truco que harán que las almohadas queden como nuevas en un abrir y cerrar de ojos,

Coinciden las expertas en lavandería

Las expertas en lavandería tienen muy claro los elementos que harán que cada pequeño gesto cuente y lo haga de una forma esencial. Podemos conseguir que nuestra casa esté en perfecto orden con un poco de esfuerzo y determinación, en esencia lo que necesitamos es conocer algunos trucos que pueden cambiarlo todo.

Es hora de saber qué elemento nos sirve para mantener unas almohadas que parecerá recién salidas de la tienda. No tendrás que cambiarlas, sino que con unos trucos que nos ayudarán a recuperar ese blanco que inicialmente se convirtió en la mejor opción posible de estos días que tenemos por delante.

Cuando disponemos de tiempo para poder hacer realidad ese sueño de tener las almohadas más blancas del vecindario. Sin miedo al verano o a esos días en los que estamos tan cansados que acabamos durmiendo tan a gusto que podemos manchar la almohada.

La forma de limpiar las sábanas o las almohadas que deben ser de la mejor calidad posible para mantenernos en plena forma es algo que tocará empezar a ver llegar a nuestro día a día. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos marcará de cerca, este truco de lavandería nos permitirá acabar de una vez por todas de las manchas amarillas.

Las manchas amarillas de las almohadas desaparecen con este truco y quedan como nuevas

Este truco acabará de una vez por todas con las manchas amarillas, uno de los principales problemas de nuestro día a día que gracias a este tipo de detalles puede acabar siendo clave. Es hora de saber cómo disponer de un proceso que, sin duda alguna, será el que cambiará la forma de aplicar la limpieza de la ropa blanca en nuestra casa.

Los expertos de Climprofesional nos dan los pasos necesarios para conseguir unas almohadas lo más blancas posibles en un abrir y cerrar de ojos.

PASO 1. Separa la funda y trátala aparte. Antes de tocar la almohada, retira la funda protectora si la tiene. Lávala con normalidad y, si es blanca, añade un blanqueador de ropa o percarbonato sódico al programa de lavado. Método completo para almohadas lavables (fibra sintética o plumas)

PASO 2. Remojo previo. Llena la bañera o un barreño grande con agua tibia (no muy caliente aún) y sumerge la almohada por completo. Asegúrate de que no quede aire por atrapado en el relleno. Déjala ahí durante 30 minutos para aflojar la mancha antes del tratamiento.

PASO 3. Pretratamiento de la macha. Prepara 3 cucharadas de bicarbonato, 2 cucharadas de oxígeno activo y agua tibia. Remueve hasta conseguir una pasta homogénea. Luego, aplícala con las zonas amarillentas con un paño y deja actuar entre 30 y 60 min. Funciona porque: el bicarbonato actúa como abrasivo suave y absorbente, mientras que el oxígeno activo del quitamanchas oxida y descompone el pigmento amarillo sin dañar la fibra. Si tu almohada admite lavadora (comprueba siempre la etiqueta), lávala en un programa de agua caliente, idealmente entre 50°C y 60°C: la temperatura ayuda a disolver la grasa corporal acumulada, que el agua fría no elimina del todo.

PASO 5. Revisión y segundo frotado si es necesario. Antes de secar, comprueba la zona tratada con la almohada aún húmeda (las manchas se ven con más claridad en mojado). Si queda rastro amarillo, repite el pretratamiento del paso 3 sobre la zona concreta y vuelve a aclarar a fondo. Frotar con un cepillo de cerdas suaves ayuda a desprender los últimos restos sin dañar la fibra.

PASO 6. Secado completo, Seca al aire libre y a ser posible al sol: la radiación UV potencia el efecto blanqueante de forma natural.

Si usas secadora, programa un ciclo de calor suave y detén la máquina cada 20-30 minutos para airear y voltear la almohada manualmente Comprueba que está completamente seca presionando el centro de la almohada: si notas humedad o frío al tacto, necesita más tiempo.