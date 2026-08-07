Detenido en Ceuta un marroquí que se coló en una vivienda y se metió en calzoncillos en la cama donde dormía una mujer

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Ceuta a un marroquí que se coló en una vivienda del Paseo de las Palmeras y se metió, en calzoncillos, en la cama donde dormía una mujer. El arresto llegó apenas unos minutos después de los hechos, cuando el intruso trataba de huir por las azoteas de la zona.

El arrestado aguarda ahora su comparecencia ante el juez. Este sábado se celebrará el juicio rápido en el que se decidirá su futuro más inmediato: si el magistrado aprecia indicios suficientes, el siguiente destino del joven será la prisión ceutí de Fuerte Mendizábal, acusado de un delito de allanamiento de morada.

Tal y como ha publicado El Faro de Ceuta, todo se desencadenó al filo de las ocho de la mañana en un quinto piso del Paseo de las Palmeras, justo al lado de un inmueble deshabitado. En esa vivienda reside Beatriz Ferrón junto a su marido y su hijo. Aquella mañana, mientras ambos desayunaban en el salón, ella seguía en el dormitorio, con el balcón entreabierto por el calor.

Fue entonces cuando notó un movimiento extraño a su lado. Al volverse, se topó de frente con un hombre en calzoncillos, tumbado junto a ella, que momentos antes había accedido al domicilio saltando desde el exterior. El grito de Ferrón puso en pie a toda la casa: su marido y su hijo llegaron corriendo al dormitorio en cuestión de segundos.

El intruso, lejos de quedarse quieto, reaccionó igual que había entrado: saltando. Volvió a salir por el mismo balcón y emprendió una huida acrobática por los tejados de los edificios contiguos, en un intento de despistar a quien pudiera perseguirle. No le sirvió de mucho. La Policía Nacional, alertada de inmediato, lo interceptó pocos minutos después mientras descendía por la fachada del Hotel Puerta de África, un edificio comunicado con la ruta de escape que había tomado.

La celeridad de la respuesta policial no fue casualidad. Esta misma familia ya había puesto sobre aviso a los agentes días atrás por la presencia de un inmigrante merodeando en el edificio abandonado colindante, un antecedente que resultó clave para localizar al fugitivo con tanta rapidez.