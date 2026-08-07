El Balón de Oro saca su lado más culé: colocan a Rodrigo ya en el Barcelona

El Balón de Oro se ha anticipado en sus redes sociales al posible fichaje de Rodrigo Hernández por el FC Barcelona. «¿Rodri se unirá a la lista? Estos son los ganadores del Balón de Oro que han jugado para el Barcelona», ha titulado el galardón un artículo compartido a través de sus canales oficiales y publicado en su página web. Esta publicación destaca también que, de cerrar la llegada de Rodri, el club catalán igualaría al Real Madrid en el número de Balones de Oro que han vestido su camiseta, con 11.

Este artículo de la página web oficial del Balón de Oro ha sorprendido por la seguridad con la que parece asegurar que Rodri firmará por el Barça. El futbolista ya ha expresado su deseo de vestir de blaugrana, como adelantó OKDIARIO este jueves, pero necesita que el Manchester City y el FC Barcelona lleguen a un acuerdo para su traspaso.

Por el momento, el club catalán ha ofrecido 45 millones de euros por el internacional español. Una cifra que el Manchester City considera insuficiente para deshacerse de uno de sus jugadores insignia en los últimos años, pese a que resta un sólo año en su contrato.

La voluntad de Rodri es clara, y ha pasado a ser la de fichar por el Barça. Después de no apostar de manera definitiva por su llegada al Real Madrid, el cambio de opinión del conjunto culé, que no contaba con el pivote entre sus objetivos de mercado, ha terminado de romper las negociaciones con el club blanco.

El jugador del Manchester City pretende ahora incorporarse al equipo que dirige Hansi Flick y compartir vestuario con varios de sus compañeros en la selección española, como Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí o Dani Olmo, entre otros.

Will RODRI join the list? 😳 Here are the winners of the Ballon d’Or who have played for BARCELONA ⬇️🔵🔴https://t.co/7DJHwNmHEx — Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2026

En las conversaciones entre Rodrigo Hernández y el Real Madrid, precisamente, el Balón de Oro de 2024 fue uno de los temas de discordancia. La comitiva al completo del club no acudió a la ceremonia de entrega del galardón en señal de protesta por lo que consideraron como una victoria injusta de Rodri por delante de Vinicius Junior y Jude Bellingham. En el entorno familiar del jugador español no gustó este gesto, que no se ha olvidado casi dos años después de que Rodri levantara el Balón de Oro.

Rodri igualaría los Balones de Oro de Real Madrid y Barça

La página web del Balón de Oro destaca en su comentado artículo sobre el posible fichaje de Rodri Hernández por el FC Barcelona que, en caso de concretarse, ambos equipos españoles igualarían en ganadores del galardón. El líder es el AC Milan, que cuenta con 12 futbolistas con este premio entre sus vitrinas. En estos momentos, la segunda posición la ocupa el Real Madrid, con 11 galardonados: Di Stéfano, Kopa, Ronaldo Nazario, Zidane, Figo, Owen, Cannavaro, Cristiano Ronaldo, Kaká, Luka Modric y Karim Benzema.

Si el FC Barcelona completa el fichaje de Rodri, igualaría al club madrileño en el segundo lugar. Luis Suárez, Cruyff, Simonsen, Stoichkov, Rivaldo, Ronaldo Nazario, Figo, Ronaldinho, Messi y Dembélé son los jugadores culés ganadores del Balón de Oro. Una lista a la que pretende sumarse Rodrigo Hernández, que incluso podría optar a repetir el galardón en 2026 tras coronarse como mejor jugador del Mundial. Para ello, FC Barcelona y Manchester City deberán llegar a un acuerdo de traspaso en los próximos días.