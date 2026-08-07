Los electricistas coinciden: los dos electrodomésticos que nunca debes enchufar en la misma regleta y es peligroso

En muchas casas, las regletas se han convertido en una solución rápida para conectar varios aparatos a la vez, sobre todo cuando faltan enchufes. Televisores, cargadores o lámparas suelen compartir espacio sin problema, pero no ocurre lo mismo con todos los dispositivos ya que dependiendo de la potencia es posible que sobrecarguemos la regleta en la que están enchufados a la vez, y provoquemos un problema grave a nuestra instalación eléctrica.

No somos conscientes del todo, o no lo pensamos, pero dependiendo del electrodoméstico la potencia puede variar bastante, de modo que a veces la comodidad de una regleta con dos, tres y hasta cuatro aparatos conectados a la vez puede ser un auténtico riesgo para nuestra instalación y más si esta no está preparada. De hecho, los electricistas advierten de que algunas combinaciones concretas pueden resultar realmente peligrosas. Entre ellas, hay dos aparatos muy habituales en casa que no deberían coincidir en la misma regleta, especialmente si funcionan al mismo tiempo.

Los dos electrodomésticos que no debes enchufar juntos en una regleta

Uno de los aparatos que más problemas puede dar en este sentido es la plancha de la ropa. Aunque se usa a diario en muchas casas, su consumo es alto y, en cuanto se pone en marcha, exige bastante a la instalación eléctrica. Y luego, algo similar ocurre con el aire acondicionado portátil. Este tipo de equipos que están tan de moda, y más ahora en verano, sí se enchufan a una toma convencional, pero eso no significa que se puedan conectar en cualquier sitio. También necesitan bastante potencia para funcionar, sobre todo cuando están a pleno rendimiento. El problema llega cuando coinciden en la misma regleta. Si se utilizan al mismo tiempo, la suma de consumo puede ser demasiado alta y acabar superando lo que ese punto eléctrico es capaz de soportar.

Por qué puede ser peligroso

Las regletas tienen un límite, aunque muchas veces no se tenga en cuenta. Lo normal es que estén preparadas para unos 2.500 vatios, que en teoría parece suficiente. El problema es que en cuanto se juntan varios aparatos que tiran bastante, esa cifra se puede quedar corta sin que uno se dé cuenta. Cuando eso pasa, lo primero que ocurre es que todo empieza a calentarse más de la cuenta. No es algo inmediato ni siempre evidente, pero con el uso se va notando. El cable, la propia regleta o incluso el enchufe pueden acabar deteriorándose poco a poco.

Si se repite muchas veces o se mantiene durante un rato largo, el riesgo aumenta. Ahí es cuando pueden aparecer problemas más serios, desde un fallo eléctrico hasta un cortocircuito. Y sí, en situaciones concretas, también existe riesgo de incendio. Pero no todo tiene que ver con la seguridad. Los electrodomésticos tampoco salen bien parados ya que al forzar la instalación eléctrica puede hacer que funcionen peor o que se estropeen antes de lo esperado, algo que al final también se acaba pagando.

Qué tener en cuenta antes de usar una regleta

Para evitar problemas, conviene tener claras algunas pautas básicas. La primera es conocer la potencia de los aparatos que se van a conectar. Esta información suele aparecer en la etiqueta o en el manual del fabricante. También es importante comprobar la capacidad de la regleta. No todas soportan lo mismo, y muchas están pensadas para dispositivos de bajo consumo, como cargadores o pequeños electrodomésticos.

Y por último, como norma general, los expertos recomiendan no conectar aparatos de gran potencia a regletas o alargadores. Lo más seguro es enchufarlos directamente a la toma de la pared, que está preparada para soportar mejor ese tipo de carga.

Otros electrodomésticos que es mejor no enchufar en la misma regleta

Más allá de la plancha y el aire acondicionado portátil, hay otros aparatos que también conviene evitar en este tipo de conexiones, sobre todo si se utilizan al mismo tiempo. Entre ellos destacan:

Calefactores y estufas eléctricas , que consumen mucha energía en poco tiempo.

, que consumen mucha energía en poco tiempo. Secadores de pelo potentes , especialmente en modo máximo.

, especialmente en modo máximo. Hornos eléctricos y microondas, que pueden generar picos de consumo elevados. También la cafetera y el microondas.

que pueden generar picos de consumo elevados. Freidoras de aire o pequeños electrodomésticos de alta potencia, cada vez más habituales en cocina.

En todos estos casos, el problema es el mismo y tiene que ver como ya sabemos, con el consumo eléctrico. Si se conectan varios de estos aparatos en una misma regleta, el riesgo de sobrecarga aumenta considerablemente así que debemos tener mucho cuidado con la potencia de cada uno de ellos y cuál se puede alcanzar cuando están juntos a la vez, no sólo enchufados, sino funcionando.

En definitiva, sabemos que las regletas no son peligrosas por sí mismas. De hecho, son útiles y necesarias en muchos hogares, pero el problema aparece cuando se utilizan sin tener en cuenta sus límites. Lo más recomendable es no juntar varios aparatos de alto consumo en el mismo punto y, siempre que sea posible, repartirlos en distintos enchufes de la casa. También conviene fijarse en la calidad de la regleta, ya que no todas están preparadas para soportar la misma carga.