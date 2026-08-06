Una familia de panaderos de Barcelona llega al obrador cada día a las 3 de la mañana y su negocio ya lleva 27 años abierto: «A las 7:30 el mostrador tiene que ser un espectáculo»

El oficio de panadero es uno de los más sacrificados estés en Japón o en el barrio de siempre. Y si algo tienen en común las panaderías es que amanecen cuando el resto de la ciudad duerme. Con esa fórmula una familia ha conseguido que su negocio sea un referente desde hace 27 años.

Nos referimos a la panadería Delikatessen, en Santa Perpetua de Moguda, en Barcelona. Allí se levantan a las 3:30 de la mañana para tener el mostrador perfecto a primera hora del día. Y así llevan haciéndolo desde 1999.

Gracias ha ello han logrado ser un obrador reconocido por sus panes, bollería, pastelería y una forma de trabajar muy pegada al oficio. A las 7:30 ya lo tienen todo listo.

La panadería familiar de Barcelona donde empiezan a trabajar a las 3:30 de la mañana

El día en Delikatessen empieza a las 3 de la mañana. A esa hora el obrador ya está en marcha y se pone en funcionamiento una rutina marcada por la coordinación, la constancia y el sacrificio.

La razón es que la panadería trabaja con masas que se preparan el día anterior y fermentan en frío, de modo que la madrugada sirve para hornear y montar la vitrina antes de abrir.

Como explican en una entrevista en La Vanguardia, Susana López y su hermana Yolanda inauguraron la panadería en 1999 tras años trabajando en otros obradores de Cataluña.

Pero por suerte el negocio ha tenido relevo generacional y ya es toda una saga familiar. Ahora, Nuria y Gerard se han incorporado al proyecto, que mantiene una estructura pequeña y muy directa en torno a un único establecimiento.

Qué convierte a Delikatessen en una de las panaderías más especiales de Cataluña

Hay negocios de barrio muy influyentes, pero nos cuesta imaginar a una panadería que revolucione el sector con una fórmula tan sencilla. Y es que la clave del éxito es la constancia.

El secreto está en que, pase lo que pase, a las 7:30 de la mañana tienen el mostrador repleto y con un aspecto envidiable. Si buscas lo mejor en cuanto a panes, bollería y dulces recién preparados estás en tu sitio.

De hecho, han sabido adaptarse a cada momento. Por ejemplo, llegaron a tener tres locales y una plantilla más amplia, pero después de la pandemia concentraron la actividad en un solo establecimiento con un equipo más reducido.

Es decir, en lugar de crecer a cualquier precio, la familia ha preferido controlar mejor el trabajo, cuidar el producto y mantener una relación cercana con el obrador.

Además han ajustado el horario comercial para poner el foco en los clientes de la mañana. Cierran a las 4 de la tarde excepto el sábado que bajan la persiana dos horas antes.

Por qué debes visitar una panadería de un pueblo de Barcelona fundada en 1999

Más allá de horarios y constancia, la razón principal para ir a Delikatessen, en el paseo de la Florida de Santa Perpetua de Moguda, es que todos sus productos están riqúisimos.

Lo básico son las barras tradicionales, el pan de payés, de espelta, de centeno, de sarraceno, integral, de maíz y hasta de zanahoria. Pero si te gusta el dulce no te puedes perder su bollería.

Por ejemplo, con los cruasanes de mantequilla, las galletas, las palmeras, las tartaletas y otras elaboraciones más vanguardistas. Lo que siempre te vas a encontrar es que están preparados por ellos mismos.

Esa mezcla de oficio familiar y actualización constante explica por qué un negocio abierto en 1999 sigue teniendo tirón en 2026. Además, al ser todo artesanal cada día vas a toparte con una sorpresa nueva.