El precio del alquiler baja más de 100 euros en estos municipios: una oportunidad para quienes buscan vivienda

Con la crisis de vivienda que existe en España hoy en día, encontrar un alquiler asequible no es precisamente fácil. De hecho, todos sabemos como los precios llevan años subiendo y, cuando dejan de hacerlo, lo normal es que se queden más o menos igual. Por eso, cuando aparecen bajadas, aunque sean puntuales, llaman la atención tal y como es el caso de los municipios de los que ahora hablamos que han llegado a bajar el alquiler hasta 100 euros.

No es lo habitual, pero está pasando. Ahora bien, que los precios bajen no quiere decir que alquilar sea barato. Aun así, estos movimientos sirven para detectar en qué zonas el mercado está dando algo de margen a quienes buscan piso. Los datos los aporta el Índice Inmobiliario Fotocasa, a partir de un análisis de 231 municipios que dio como resultado que en la mayoría de ellos el alquiler entre los meses de enero y junio de este año ha seguido subiendo o apenas se ha movido. Sólo en 46 localidades uno bajada y de esas sólo 11 municipios bajaron el alquiler 100 euros mensuales para una vivienda de unos 80 metros cuadrados.

El precio del alquiler baja más de 100 euros en estos municipios

El caso más destacado que encontramos en el informe de Fotocasa, lo tenemos en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde el precio del alquiler ha bajado un 15,1%, lo que equivale a 254 euros menos al mes. Pero incluso con la bajada el coste sigue siendo alto ya que la media de lo que se paga de alquiler es de unos 1.428 euros mensuales. Luego tenemos Porto do Son (A Coruña), donde el alquiler se redujo en 213 euros (-15,5%) hasta los 1.162 euros. Y también destaca el caso de Girona, que ha tenido un descenso de 196 euros (-13,8%), lo que deja el precio medio en unos 1.222 euros al mes.

El resto de municipios donde el alquiler bajó más de 100 euros son:

Esplugues de Llobregat (Barcelona): 1.925 euros al mes, 172 euros menos

1.925 euros al mes, 172 euros menos Torrejón de Ardoz (Madrid) : 1.173 euros al mes, 148 euros menos

: 1.173 euros al mes, 148 euros menos Sabadell (Barcelona) : 1.054 euros al mes, 136 euros menos

: 1.054 euros al mes, 136 euros menos Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa): 1.497 euros al mes, 133 euros menos

1.497 euros al mes, 133 euros menos Finestrat (Alicante): 1.254 euros al mes, 124 euros menos

1.254 euros al mes, 124 euros menos Barcelona: 1.737 euros al mes, 118 euros menos

1.737 euros al mes, 118 euros menos Islantilla (Huelva) : 1.090 euros al mes, 118 euros menos

: 1.090 euros al mes, 118 euros menos Vila-real (Castellón): 571 euros al mes, 115 euros menos

El listado muestra esa bajada pero también deja claro que bajar más de 100 euros no significa que el alquiler sea asequible. Esplugues, por ejemplo, sigue siendo el municipio más caro del ranking pese a la caída, mientras que Barcelona continúa muy por encima de la media nacional. En el otro extremo está Vila-real, que marca el precio más bajo de los once municipios, con 571 euros mensuales.

Por qué están bajando los precios en algunas zonas

Aunque hay descensos puntuales, el mercado sigue tensionado. A nivel nacional, el precio apenas subió un 0,1% en el segundo trimestre, el menor incremento desde 2007, pero eso no significa que los alquileres sean bajos. Uno de los factores que explica estas bajadas está en Cataluña, donde se concentran cinco de los once municipios del listado. Allí llevan tiempo aplicándose límites a los precios en zonas consideradas tensionadas, una medida que se ha ampliado recientemente a más localidades. Puede que estas medidas han servido para frenar la subida de los precios anunciados, pero también han tenido efectos secundarios. El principal es la reducción de la oferta de alquiler de larga duración.

Según el Observatorio del Alquiler, la oferta en Cataluña ha caído un 7,65%, situándose por debajo de las 95.000 viviendas disponibles en 2026. En algunos municipios el descenso es aún mayor. En Hospitalet, por ejemplo, la oferta de alquiler permanente ha caído un 66% desde 2024. Y a la vez queda claro que el alquiler de temporada es lo que crece, en la mayoría de los casos para esquivar ese límite de precios. Sin embargo, para evitar que pase esto la Generalitat aprobó una norma que extiende esos topes también a determinados contratos de corta duración.

Qué significan realmente estas bajadas

Las caídas de más de 100 euros pueden parecer una buena noticia, pero conviene interpretarlas con calma. Los datos de Fotocasa se basan en precios anunciados en portales inmobiliarios, no en lo que ya están pagando los inquilinos con contrato en vigor. Esto quiere decir que no todos han visto reducirse su renta mensual. Lo que ha cambiado es el precio medio de la oferta disponible en esos municipios.

Además, en muchos casos los niveles siguen siendo altos incluso después de la bajada. Ciudades como Barcelona o municipios como Esplugues continúan muy por encima de la media nacional, que en junio se situó en 14,79 euros por metro cuadrado. Aun así, hay una lectura clara y es que si bien el alquiler sigue siendo caro, en algunas zonas empieza a ajustarse ligeramente. Para quienes están buscando vivienda, puede ser una pista útil para saber dónde mirar con algo más de margen.