¿Tu casero puede quedarse con la fianza? Un analista inmobiliario tiene la respuesta

Cuando se vive de alquiler, la fianza que se suele depositar al firmar el contrato, uno de esos temas que casi siempre acaban en discusión. Y es que hay quien da por hecho que se devuelve sí o sí cuando termina el contrato, pero en la práctica no funciona así ya que de hecho, el algunos casos es posible que el casero se quede la fianza y no tengamos derecho a reclamar nada.

Buena parte de la confusión que se genera con la fianza, viene de ideas que se repiten mucho y que no siempre son correctas. Por ejemplo, una de las más extendidas es pensar que puedes dejar la vivienda cuando quieras sin que pase nada o que, con haber estado unos meses, ya no hay obligaciones. Y no es exactamente así. Sobre esto ha hablado el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez, que ha puesto el foco en uno de los errores más habituales. Lo resume de forma bastante directa al explicar que el propietario no siempre tiene que devolverte la fianza. Y no es porque quiera, es porque en determinados casos la ley lo permite.

¿Tu casero puede quedarse con la fianza?

A través de su cuenta en TikTok @sergio_excellence_circle ha explicado una situación que sorprendentemente es algo que «desconocen la mayoría de caseros y de inquilinos». Tiene que ver con los primeros seis meses de contrato, cuando el margen del inquilino es bastante más limitado de lo que se suele pensar.

El experto explica que si decides irte antes de ese plazo, la salida no se considera un desistimiento normal. Se interpreta como un incumplimiento. Y eso cambia bastante las cosas ya que en ese caso, «el propietario puede reclamar las rentas hasta completar esos seis meses». Aunque ya no vivas allí. Es una de las situaciones en las que la fianza deja de verse como «dinero a devolver» y pasa a utilizarse para cubrir lo que queda pendiente.

Aquí es donde llegan muchos conflictos. El inquilino cree que tiene derecho a recuperar el dinero porque ya no ocupa la vivienda, pero el propietario entiende que hay un compromiso firmado que no se ha cumplido. Y, en ese punto, la ley suele respaldar al arrendador.

¿Qué sucede a partir del sexto mes?

Superado ese periodo inicial, sí hay más margen. Pero no significa que puedas marcharte sin más. El analista explica que «puedes desistir del contrato», pero hay que avisar con antelación. Al menos 30 días y si eso no se cumple, el propietario puede reclamar una compensación.

Y luego está el contrato. Porque ahí puede haber otra clave que muchos no tienen en cuenta y es que tal y como explica Sergio, a veces se incluye una cláusula de indemnizacióny si está, se debe pagar «una mensualidad por cada año que te quede por cumplir» o la parte proporcional. Y sí, en la práctica, muchas veces eso acaba afectando a la fianza si no se paga de otra manera. Además, no todos los contratos son iguales. Algunos son más flexibles y otros incluyen condiciones bastante estrictas. Por eso, dos situaciones que parecen similares pueden acabar de forma muy distinta.

El contrato manda más de lo que parece

Aquí es donde suele venir el lío. No hay una única situación que sirva para todos. Cada contrato puede introducir condiciones concretas. Algunas más claras, otras no tanto. Penalizaciones, plazos, formas de desistir… todo eso cambia el resultado final. Por eso hay gente que recupera la fianza sin problema y otra que no ve ni un euro. No es que la ley cambie, es que el contrato pesa más de lo que parece.

Leerlo antes de firmar es importante. Pero hacerlo también antes de irse. Muchas veces el problema no es lo que dice la norma, sino no haber revisado bien lo que se firmó en su momento.

Antes de irte, habla con el casero

Más allá de lo que diga el papel, hay algo que el experto aconseja al final de su vídeo y tiene que ver con hablar con el casero. Si surge la necesidad de marcharse antes de tiempo, lo más práctico suele ser comentarlo ya que como dice, muchos «condonan la indemnización» dada la situación actual con la vivienda que tiene entrada y salida de inquilinos casi automática. De este modo no es raro que se llegue a acuerdos que si bien no siempre evitan perder dinero, sí puede reducir el impacto. Y, en algunos casos, permite recuperar parte de la fianza que de otra forma se daría por perdida.