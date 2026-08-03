Terelu Campos, rota, desvela que ha sufrido una dura pérdida: «Mi madre estará contenta de tenerte»

Terelu Campos atraviesa un momento especialmente emotivo. La colaboradora y presentadora ha compartido en sus redes sociales una noticia que ha conmovido a sus seguidores: la muerte de Lulu, la pequeña perrita que se convirtió en una inseparable compañera de María Teresa Campos durante la última etapa de su vida.

A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Terelu ha querido rendir homenaje al animal con un mensaje cargado de cariño y agradecimiento. En las imágenes aparecen algunos de los momentos más entrañables de Lulu junto a la periodista, reflejando el fuerte vínculo que ambas mantenían y el papel tan importante que la mascota desempeñó dentro del entorno familiar.

La dura pérdida del clan Campos

«El pasado jueves por la tarde se me fue después de una semana muy dura para ella y para todos los que la queríamos», comienza escribiendo Terelu, desvelando que la perrita falleció tras varios días complicados. La colaboradora no ha querido ofrecer más detalles sobre las causas de la muerte, pero sí ha dejado claro el enorme vacío que deja su ausencia.

En su publicación, Terelu dedica unas palabras especialmente emotivas a Lulu, recordando todo el cariño que dio a la familia y, sobre todo, a su madre. «Gracias, Lulu, por tanto amor que nos diste, por cuidar de mi madre, que eras su pasión en los últimos años de su vida. Solo deseo que recibieras todo el amor que te teníamos», escribe.

Uno de los momentos más conmovedores del texto llega cuando hace referencia al reencuentro simbólico entre María Teresa Campos y su mascota. «Ella estará contenta de tenerte de nuevo. Siempre te querremos y recordaremos», concluye junto a varios emoticonos de tristeza y corazones rosas.

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El mensaje no ha tardado en llenarse de reacciones por parte de seguidores, amigos y compañeros de profesión, que han querido enviar a Terelu todo su apoyo en este nuevo momento de tristeza. Muchos usuarios han destacado el cariño con el que la familia Campos siempre habló de Lulu y el importante papel que desempeñó en el día a día de María Teresa Campos, especialmente durante sus últimos años.

Las imágenes compartidas muestran precisamente esa estrecha relación. En una de las escenas puede verse a María Teresa jugando a las cartas mientras Lulu permanece junto a ella, vigilante y tranquila, una estampa cotidiana que refleja la compañía constante que ofrecía la pequeña perrita.

Con esta despedida, Terelu no solo dice adiós a una mascota, sino también a un animal que formó parte de algunos de los recuerdos más íntimos de la familia. Lulu estuvo presente en una etapa muy significativa para María Teresa Campos y se ganó el cariño de todos los que convivieron con ella.

La publicación se ha convertido en un espacio de homenaje donde miles de personas han querido compartir mensajes de condolencia, demostrando que, más allá de ser una mascota, Lulu ocupó un lugar muy especial en la historia más personal de las Campos.