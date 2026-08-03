Primeras palabras públicas de Isabel Pantoja tras el ictus de su hijo Kiko: «Gracias a Dios, tengo salud»

Isabel Pantoja ya tiene 70 años. La tonadillera celebró este aniversario tan señalado con una inesperada reaparición pública a través de sus redes sociales, donde quiso dirigirse directamente a sus seguidores con un breve, pero significativo mensaje. Una publicación que llega apenas unos días después de la preocupación generada por el estado de salud de su hijo, Kiko Rivera, quien sufrió un ictus del que continúa recuperándose favorablemente.

Alejada desde hace tiempo de la exposición mediática y sin conceder entrevistas, la artista eligió las stories de Instagram para agradecer el cariño recibido en una fecha tan importante. Sentada en un sillón de una terraza, con gafas de sol, un vestido de tonos claros y rodeada de globos con el número 70, Isabel Pantoja apareció sonriente y con un aspecto relajado.

El significativo mensaje de Isabel Pantoja

«Ya llegó. Sí, hoy cumplo 70 años. Gracias a Dios, con salud. Estoy muy bien», afirmó mirando a cámara. Unas palabras sencillas con las que quiso transmitir tranquilidad y celebrar que afronta esta nueva etapa con optimismo.

La cantante también aprovechó la ocasión para agradecer todas las felicitaciones que ha recibido por parte de sus seguidores y de quienes han acompañado su trayectoria durante décadas. «Gracias por mantenerme viva como artista y como persona. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No olvidéis que os quiero», concluyó en su mensaje.

La reaparición de Isabel adquiere un significado especial por el momento personal que atraviesa su familia. Hace apenas unos días, Kiko Rivera sufrió un ictus que obligó a su ingreso hospitalario y volvió a generar una gran preocupación entre sus seres queridos. Afortunadamente, el DJ evoluciona favorablemente y su recuperación ha sido positiva, una noticia que ha supuesto un importante alivio para su entorno.

Este episodio llega, además, después de que madre e hijo lograran recomponer su relación tras años marcados por los desencuentros públicos y las tensiones familiares. En los últimos meses, ambos habían dado pasos hacia una reconciliación que devolvió cierta normalidad a un vínculo que durante mucho tiempo pareció completamente roto.

Aunque Isabel Pantoja no hizo ninguna referencia directa a Kiko Rivera en su felicitación de cumpleaños, muchos han interpretado que sus palabras sobre la salud cobran un significado especial en el contexto actual. La artista prefirió centrar su intervención en el agradecimiento y en compartir un mensaje positivo con las personas que la siguen desde hace más de medio siglo de carrera.

La discreción ha sido una constante en la vida de la cantante durante los últimos tiempos. Sus apariciones públicas son contadas y suele comunicarse con sus seguidores únicamente a través de mensajes puntuales, lo que ha hecho que este vídeo tenga una especial repercusión.

Con siete décadas de vida recién cumplidas, Isabel Pantoja afronta una nueva etapa marcada por el deseo de estabilidad tanto en el plano personal como en el profesional. Su mensaje, breve pero cercano, refleja precisamente ese momento: el de una artista que celebra llegar a los 70 «con salud», agradecida por el apoyo recibido y con la mirada puesta en seguir adelante después de unos meses especialmente intensos para su familia.