Ni playa paradisíaca ni destino turístico: el atípico comienzo de la luna de miel de Susanna Griso y Luis Enríquez

Susanna Griso y Luis Enríquez ya disfrutan de su nueva etapa como matrimonio. Después de darse el sí, quiero en una ceremonia íntima y muy discreta, la pareja ha protagonizado su primera aparición pública como marido y mujer. Y lo ha hecho con un plan muy alejado de los habituales viajes de ensueño o lunas de miel en destinos paradisíacos.

Nada de Maldivas, Seychelles o una escapada al otro lado del mundo. La periodista y el directivo eligieron disfrutar de una noche de música en directo asistiendo al concierto de Taburete dentro del prestigioso Cap Roig Festival, celebrado este sábado 2 de agosto en los jardines botánicos de Cap Roig, en Calella de Palafrugell, en Gerona.

Su primera aparición tras la boda

Con un estilo relajado y mostrando una imagen de absoluta complicidad, Susanna Griso y Luis Enríquez fueron fotografiados entre el público que acudió al recital del grupo liderado por Willy Bárcenas. La pareja disfrutó del espectáculo con total naturalidad, dejando claro que, por el momento, prefieren los planes sencillos y discretos antes que una gran escapada para celebrar su reciente enlace.

La presencia de ambos en el Cap Roig Festival no pasó desapercibida. Se trata de la primera ocasión en la que aparecen juntos públicamente desde que contrajeron matrimonio, un enlace que quisieron vivir lejos del foco mediático y rodeados únicamente de su círculo más cercano.

Desde que comenzaron su relación, Susanna Griso y Luis Enríquez han apostado por la máxima discreción. Aunque en contadas ocasiones se han dejado ver juntos en actos públicos, ambos han protegido siempre su vida privada y han evitado convertir su historia de amor en un asunto mediático. Precisamente por ello, esta reaparición ha despertado un especial interés.

Lejos de buscar protagonismo, la presentadora de Espejo Público se mostró sonriente y relajada durante toda la velada. Vestida con un estilismo informal, acorde con el ambiente veraniego del festival, compartió la noche con su marido, disfrutando de uno de los conciertos más esperados de la programación estival de la Costa Brava.

El Cap Roig Festival se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes encuentros musicales del verano, reuniendo a numerosos rostros conocidos que aprovechan sus vacaciones para disfrutar de la música en un entorno privilegiado. En esta ocasión fue Taburete el encargado de poner banda sonora a una noche que también sirvió para la reaparición pública de la recién casada.

La elección del concierto como primer plan tras la boda también refleja el perfil que ambos han mantenido desde el inicio de su relación: una pareja que huye de los excesos y que prioriza compartir tiempo juntos sin grandes alardes. Mientras otras parejas optan por espectaculares lunas de miel inmediatamente después del enlace, Susanna Griso y Luis Enríquez han preferido seguir con una agenda marcada por la normalidad.

No se descarta que más adelante disfruten de un viaje para celebrar su matrimonio, pero, por ahora, su prioridad parece haber sido compartir una noche de verano en uno de los festivales más exclusivos del país.

Con esta aparición, Susanna Griso confirma que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. La periodista inicia esta nueva etapa junto a Luis Enríquez con la misma discreción que ha caracterizado su relación desde el primer día, demostrando que, en ocasiones, los mejores planes no requieren playas exóticas ni destinos lejanos, sino simplemente buena música, una noche de verano y la mejor compañía.