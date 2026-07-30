Así son las villas de lujo más exclusivas de España donde los famosos disfrutan de sus vacaciones más privadas

Cuando hablamos de las vacaciones de los famosos, algo en lo que siempre nos fijamos es en las villas donde disfrutan de escapadas rodeadas de todo tipo de lujos en ubicaciones de ensueño. Pasan desapercibidas, porque su clientela busca en ellas precisamente esa paz de la que pocas otras ubicaciones gozan, pero lo cierto es que dentro de las fronteras nacionales se encuentran algunas de las villas de lujo más solicitadas a nivel internacional. En ellas se extiende el lujo hacia una dimensión que abarca todo lo que unas vacaciones piden. Desde ubicaciones recónditas hasta obras de arte convertidas en proyectos arquitectónicos.

Por eso entre sus clientes aparecen nombres fácilmente reconocibles en cualquier rincón del mundo. Pese a que el precio de alquiler es elevado, año tras año las grandes fortunas se agolpan a sus puertas para poder disfrutar de un descanso en estas ubicaciones. Hoy, reunimos las tres más exclusivas e impresionantes que ya han ocupado grandes personalidades internacionales dentro de nuestras fronteras.

Sa Ferradura (Ibiza)

Este año la exclusiva villa de Sa Ferradura ha sido catalogada como la villa más cara para alquilar en España, y una de las más exclusivas de Europa y del mundo. El universo de exclusividad que hay en su interior ha servido de cobijo para personalidades como Elon Musk o Lionel Messi, y viendo esta cartera de clientes, es fácil intuir que no está al alcance de cualquiera. Desde luego, a nivel de privacidad y exclusividad es inigualable, porque se encuentra en una isla privada de 35.000 metros cuadrados situada en la bahía de San Miguel.

En su extensión alberga espectaculares jardines, piscinas, zona de relajación y de deporte y una construcción de 1.200 metros que sigue la línea de una vivienda contemporánea. Su estética moderna y con tintes mediterráneos fue obra del estudio del arquitecto Jaime Romano, quien no escatimó en dejar que el ambiente conviviese de forma natural con la vivienda: sólo la azotea cuenta con 750 metros cuadrados con espectaculares vistas al mar.

La vivienda se organiza en torno a su patio central, pero eso no quita que todos los espacios estén proyectados al exterior para poder disfrutar del entorno que las rodea. Por eso gran parte de la vida de este rincón balear se desarrolla en sus zonas exteriores, repletas de terrazas, piscinas, jacuzzis y demás áreas comunes dispuestas a compartir el entorno, envueltas en todo tipo de comodidades. Actualmente pertenece al ruso multimillonario Mikhail Prokhorov, quien la puso hace unos años en alquiler por la suma de 300.000 euros a la semana.

Villa El Martinete

Durante años, Marbella ha sido considerada como una de las mecas del lujo nacional; por eso, grandes mansiones de su nodo urbanístico son hoy los nombres que forman el listado de las villas más espectaculares de España. Entre ellas, Villa El Martinete destaca por albergar dos grandes cualidades que ninguna otra suma. Por un lado está su ubicación frente a la playa, algo característico, pero que bien podría ser un punto secundario dado que la competencia dispone de este privilegio con facilidad.

Pero si muchas pueden presumir de respirar la bruma matutina desde cualquier rincón de la vivienda, ¿en cuántas villas más puedes disfrutar de un baño en una piscina con la única obra de arte sumergida de Picasso en el mundo? Se trata de La Danza Pool y es un hito que hace única esta vivienda. Claro que si hablamos de sus características y servicios, el valor también se justifica.

Se trata de una villa rodeada por 4.000 metros cuadrados de terreno tropical con acceso directo a la playa, que incluye la villa principal con seis dormitorios con baño, además de dos casas de huéspedes, lo que te da un espacio total de 10 dormitorios, 11 camas y 13 baños. El alquiler de esta villa está gestionado por Crossa Homes y tiene un coste semanal de 84.000 euros en temporada alta.

Villa Marusha

Eva Longoria es una de las celebrities que pueden presumir de haber estado en este icono de la arquitectura marbellí. Villa Marusha es una construcción en la ladera de Sierra Blanca, que goza de la tranquilidad de este entorno y del lujo mediterráneo de este rincón del litoral.

La vivienda se encuentra en un terreno privado de 1.531 metros cuadrados y orientación sur completa hacia el mar. El edificio en sí alberga seis habitaciones distribuidas en tres plantas que cuentan con 886 metros cuadrados de superficie habitable, donde se unen todo tipo de comodidades y estilo al más puro estilo marbellí.

Su interior recrea ese estilo old money que definió una época en Marbella. Con detalles donde la paleta de colores neutra convive con el negro y con detalles dorados. Continúa el lujo en las diferentes estancias que ofrece, donde cuenta con una piscina interior privada, una zona de gimnasio, piscina exterior y una serie de zonas comunes que definen al máximo el confort. La casa fue tasada en 14,5 millones de euros y quedarse a dormir ahí está al alcance de todo aquel que quiera abonar 40.000 euros de alquiler por semana.